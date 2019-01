Stiri pe aceeasi tema

- Cand iubirea e mare, nici macar intenția criminala nu o poate opri. Dupa ce a fost injunghiat de nu mai puțin de 13 ori de iubita, un tanar din Rusia a cerut-o in casatorie, chiar in sala de judecata.

- Un tanar injunghiat de 13 ori de iubita intr-un atac sangeros a cerut-o in casatorie pe fata, in fata instantei, si l-a implorat pe judecator sa nu o ... The post Injunghiat de 13 ori de iubita, un tanar a cerut-o in casatorie in fata instantei appeared first on Renasterea banateana .

- Moment emotionant la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni. Un elev satmarean al scolii si-a cerut iubita de sotie, chiar dupa depunerea juramantului. Totul s-a intamplat dupa depunerea juramantului si sub privirile colegilor sai. Kasa Karoly este din Eriu Sancrai, comuna…

- "Romanii cumpara cadouri pentru parinti, copii, soti, parteneri si abia apoi pentru rude, prieteni sau colegi. Daca 20- dintre respondenti au declarat ca iau cadouri pentru rudele de gradul I, in schimb numai 4,5- s-au gandit si la colegi, iar 1,8- dintre ei nu vor lua niciun fel de cadou", se arata…

- Incidentul s-a produs in Targoviste. Cei doi tineri s-au luat la cearta dupa ce au consumat alcool, iar tanara de 20 de ani si-a injunghiat iubitul in picior si in zona gatului. Cand a realizat ce a facut, fata a sunat la 112. Tanarul injunghiat are 20 de ani si este din Bucuresti. El a fost…

- A venit și vremea lui Cristiano Ronaldo sa se așeze la casa lui. Se pare ca fotbalistul in varsta de 33 de ani a cerut-o in casatorie pe cea care ii este alaturi de doi ani, Georgina Rodruguez, in varsta de 24 de ani, anunța publicația Mirror.co.uk.