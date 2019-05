Un milionar ceh și-a cerut in casatorie iubita pe covorul roșu de la Cannes, in fața fotografilor și a publicului prezent la proiecția filmului „Mektoub, My Love: Intermezzo”. Milos Kant, un milionar ceh, in varsta de 64 de ani, și Margarida Arahna, in varsta de 25 de ani, au fost in atenția tuturor la Festivalul de Film de la Cannes , dupa ce barbatul s-a gandit sa ii ceara mana iubitei lui chiar pe covorul roșu , potrivit mediafax . Oaspetele a pozat in fața fotografilor alaturi de partenera sa, cu aproape 40 de ani mai tanara, apoi s-a așezat in genunchi și i-a daruit inelul de logodna . Emoționata,…