Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu va deveni bunic anul viitor. Baiatul actorului, in varsta de 24 de ani, i-a dat vestea cea mare, deși nu este casatorit cu iubita lui, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de patru ani. „Vrei sa iti spun sincer? Inca nu sunt pregatit. Inca imi caut vorbele,…

- Un polițist din statul american Rhode Island ar putea fi concediat și amendat, dupa ce i-a trimis mesaje indecente unei femei pe care a oprit-o in trafic. Barbatul a fost suspendat din funcție pe durata anchetei aflate in desfașurare. Scott Cole are 30 de ani și este ofițer in cadrul Departamentului…

- Un pensionar de 74 de ani, din Ploiești, a fost arestat preventiv, dupa ce a incalcat masura arestului la domiciliu de trei ori. Barbatul a fost gasit in timp ce conducea mașina. De altfel, ploieșteanul a fost prins de 35 de ori la volan, cu toate ca avea permisul anulat. Politistii din Ploiesti au…

- Handbalistele din naționala Romaniei nu sunt singure la Euro 2018. Tricolorele sunt susținute in Franța de o galerie impresionata, condusa, ca de obicei, de Angela Pop, care dicteaza ritmul cu toba ei uriașa. Dupa succesul rasunator obținut miercuri seara, la Brest, scor 31-23, in fața Norvegiei, campioana…

- Acum, un astfel de moment pare departe. Dar nu e atat de improbabil, de vreme ce, in urma cu 3 ani, CSAT a adoptat „Conceptia nationala de protectie prin evacuare si adapostire a populatiei in situatii de conflict armat”. Dar cat de pregatiți suntem sa facem fața unui dezastru? Ieri au sunat sirenele…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație a sindicaliștilor ceferiști din România, critica rectificarea bugetara și atrage atenția asupra dezastrului de pe calea ferata.

- Trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, Sandor Attila Kiss, George Guliu, Andrei Szucs si Alexandru Iosif Gulya au fost condamnati ieri de judecatorii din Tribunalul Constanta. Sandor Attila Kiss, administrator la SC Enviro Invest SRL, din Mihail Kogalniceanu, a fost condamnat…