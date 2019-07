Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de noua ani din comuna Șcheia, satul Sfantu Ilie, județul Suceava, a fost gasit inecat in piscina din curtea locuinței. Acesta se juca in apa impreuna cu fratele sau, a notat realitateadesuceava.net. Minorul a intrat in piscina impreuna cu fratele sau, in varsta de 11 ani. Parinții…

- Un barbat de 57 de ani a murit inecat, duminica, dupa ce a baut cu un cunoscut si apoi a vrut sa vada cat a crescut apa paraului Provita, dar a cazut in apa si nu a mai putut fi salvat, transmite Agerpres. Pentru salvarea barbatului au intervenit pompierii militari cu o barca pneumatica. La fata locului…

- Liderul Partidului Nostru din R. Moldova, Renato Usatii, fugit de trei ani din țara, a fost arestat la vama Sculeni, unde era așteptat de sute de persoane. Acesta este dus la Procuratura pentru Cauza Speciale, scrie presa de peste Prut.

- Un baiețe in varsta de 2 ani din India a cazut intr-un puț de 33 de metri adancime. In ciuda eforturilor echipelor de salvare, copilul nu a mai putut fi salvat. Acesta a fost gasit mort la cinci zile dupa incident. Fatehvir Singh avea doi ani și a sfarșit in cel mai tragic mod. Acesta a cazut joi intr-un…

- Ionut Gojman a reusit sa fie si de aceasta data in centrul atentiei. Ispita de la "Insula Iubirii" a uimit pe toata lumea cu vestimentatia pe care a ales-o, weekendul trecut, pentru o petrecere.

- Un barbat de 56 de ani din Campulung Muscel, care locuia alaturi de concubina lui cu 11 ani mai mare, a avut un șoc ieri. S-a dus sa cumpere țigari și, cand s-a intors, a gasit-o pe femeie moarta. Omul a sunat imediat la 112 ca sa anunțe decesul femeii de 67 de ani, a anunțat curier.ro. Femeia era cea…

- Intr-un interviu pe care i l-a acordat prezentatoarei de televiziune Simona Gherghe in anul 2011, Razvan Ciobanu a povestit cum a pierdut 600.000 de euro. Designerul marturisea atunci ca a fost pacalit de prieteni. "Eu am fost furat. Pe fata, de cei mai buni prieteni ai mei. Nu am nicio jena sa spun,…