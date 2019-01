Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Marea Britanie a incercat sa-și transforme mașina sa, un Renault Megane - in valoare de aproximativ 1.000 de lire sterline (1.156 euro), intr-un autoturism de lux, mai precis Mercedes.

- Cinci romani au fost victimele unui accident rutier, in Ungaria, imediat dupa ce ieșisera din Romania. Masina lor, un Opel Astra, a fost izbita, vineri dimineața, de un TIR si aruncata intr-un sant. La 50 de km dupa Vama, pe Drumul National 42, la intersectia Bihar, in direcția Devrecen, masina romanilor…

- O autospeciala Dacia Logan a Poliției a fost implicata intr-un grav accident, miercuri noapte, la Vicovu de Sus. Conform primelor informații, accidentul a fost provocat de un alt șofer, care a intrat intr-o depașire fara a se asigura. Mașina in care se aflau polițiștii a fost lovita violent de un ...

- O femeie, devastata de vestea ca iubitul ei a pierit intr-un accident auto, și-a luat viața la doar cateva ore dupa ce a auzit vestea. Alice Robinson, din Marea Britanie, și-a pierdut mințile in momentul in care a auzit ca și-a pierdut iubitul, potrivit mamei ei. Ea a fost gasita moarta la mai puțin…

- Incidentul a avut loc in Marea Britanie, pe autostrada M4, langa Reading. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un șofer cu alcoolemia de patru ori peste limita legala conducea pe contrasens. Pentru ca manevrele șoferului erau extrem de periculoase pentru el și pentru ceilalți participanți…

- Vin vremuri grele pentru posesorii de mașini cu volan pe dreapta din Romania. Aceștia sunt trimiși la cursuri de noua legislație. Numeroase accidente mortale au fost provocate de șoferi de mașini cu volanul pe partea dreapta. Mașinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse pe drumurile publice din…

- Baiatul din Cecenia care a batut recordul la flotari facute de un copil de cinci ani a primit un Mercedes din partea lui Ramzan Kadirov. Aceasta a avut loc dupa ce micuțul i-a dedicat performanța liderului cecen.

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…