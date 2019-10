Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 octombrie 2019, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat si indisponibilizat doua autoturisme, reclamate ca fiind sustrase. Astfel, unul dintre cele doua autoturisme, reclamat ca fiind sustras din Germania, din data de 27 martie 2019, a fost gasit in posesia unei femei…

- Un barbat care și-a agresat soția este cercetat penal de poliție pentru violența in familie. Acesta ar fi lovit-o cu pumnii in cap și ar fi tras-o de par. Se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de miercuri spre joi, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului…

- Un barbat din Bistra este cercetat penal dupa ce mama sa l-a reclamat la poliție. Femeia, de 82 de ani, a spus ca fiul sau a batut-o cu un baț. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, marți seara, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, barbatul, in varsta de 60 de ani, a […]…

- Un barbat din Blaj care și-a agresat fosta soție și a amenințat-o sa nu reclame situația la poliție s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Cei doi locuiau in aceeași casa. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 17.00, polițiștii de ordine publica din Blaj au fost sesizați de catre o femeie…

- Un barbat din Poiana Vadului s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a agresat concubina: a lovit-o cu o furca de metal. Polițiștii l-au indepartat din locuința și i-au interzis sa se apropie de femeie. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii Secției Postului de Poliție Poiana Vadului au fost sesizați de…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat care și-a agresat soția și a determinat-o sa plece de acasa. Polițiștii l-au indepartat din locuința și i-au interzis sa se apropie de soția sa. Potrivit IPJ Alba, in dimineața zilei de marți,…

- O minora, din județul Gorj, a apelat la numarul unic de urgența de teama bunicului sau. Barbatul se afla in stare de ebrietate și a luat-o pe soția sa la bataie. Polițiștii au deschis un dosar penal. Oamenii legii au fost puși in alerta de un apel 112 prin care o minora, in varsta de 11 ani, din comuna…

- Polițiștii din Alba Iulia au deschis dosar penal pentru violența in familie și auemis ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat, acuzat de catre soția sa ca a agresat-o fizic. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 22.40, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie de 40…