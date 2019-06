Stiri pe aceeasi tema

- Crezand ca fiul sau a facut stop cardiac, tatal a inceput sa-l resusciteze si apoi a chemat ambulanta. Acesta a fost preluat de un echipaj de terapie intensiva apartinand SMURD si adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. In urma observatiilor, medicii au constatat…

- Un iesean in varsta de 37 de ani a cazut, din neatentie, de la trei metri inaltime. Barbatul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu o fractura deschisa la picior si a fost operat imediat. „Pacientul in varsta de 37 de ani a fost adus la spital cu o contuzie…

- Victima a fost adusa ulterior la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu mai multe rani la fata, picior si in zona toraco-abdominala, dar si cu un deget de la mana rupt. „Pacientul in varsta de 58 de ani a ajuns la Urgente in urma unei agresiuni. Acesta prezenta…

- Acesta a fost gasit intins pe spate, inconstient, la baza scarilor de la etajul al III-lea, de catre un echipaj de terapie intensiva mobila (TIM) apartinand SMURD, care l-a transportat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Barbatul a intrat in coma, din cauza…

- Un barbat de 36 de ani din Targu Frumos a incercat sa se sinucida taindu-se de mai multe ori cu un cutit. Sambata, acesta s-a injunghiat in stomac, brat si gat. In cele din urma, barbatul a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a primi ingrijire…

- Barbatul a fost adus de urgenta la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, unde in urma investigatiilor s-a constatat ca are doar o fractura la unul dintre oasele mainii drepte. „Pacientul in varsta de 41 de ani a fost adus in UPU in urma unui traumatism prin strivire.…

- Acesta a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a fi tratat. „Pacientul de 19 ani a fost adus in UPU in urma unei cazaturi. Acesta prezenta o fractura a pumnului stang si o fractura de piramida nazala", a precizat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef…

- 20 de persoane au ajuns in ultimele doua zile la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi din cauza unor probleme cu ochii, cel mai probabil cauzate de vantul puternic de sambata. Cei mai multi dintre acestia acuzau ca au simptome precum dureri, roseata, usturime, din…