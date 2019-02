Stiri pe aceeasi tema

- Clientul și-a cumparat telefonul, dar la scurt timp a început sa apara problemele cu el. S-a dus la reprezentanța și i s-a promis ca va primi banii înapoi sau va primi un aparat nou în 7 zile.

- Cand era elev de liceu, el a ucis un coleg si i-a baut sangele. Dupa zece ani de internare, un rus a reusit sa se angajeze ca medic in baza unei diplome false, inainte de a fi demascat si arestat, informeaza vineri mass-media din Rusia, citate de AFP.Anchetatorii au anuntat vineri arestarea…

- Un copil de numai trei ani din Carolina de Nord SUA a supravietuit doua nopti in frig in padure ajutat de un urs.Cel putin asta le a spus micutul salvatorilor care l au cautat neincetat. Casey a fost gasit dupa doua zile de cautari adapostit in tufisuri.Potrivit The Guardian, micutul a spus ca in tot…

- In mod obișnuit, primavara este anotimpul cand florile iși desfac petalele, dar, in preajma sarbatorilor de iarna, mii de „flori de gheața” de o rara frumusețe au aparut pe suprafața unui lac din Rusia.

- O femeie din Rusia, Anastasia Orlova, in varsta de 28 de ani, mergea spre casa, dupa o zi obositoare la lucru, cand a fost acostata de o gașca formata din trei tineri. Aceștia au dus-o intr-o padure de langa orașul Millerovo, din regiunea Rostov, din Rusia, unde au violat-o și au ucis-o. Alexander,…

- Dinamo va primi o suma importanta de bani, pentru prezenta lui Jaime Penedo (37 de ani) la Campionatul Mondial. FIFA a facut publice sumele ce le revin cluburilor care au avut fotbalisti la turneul final din Rusia, iar ”cainii” vor fi recompensati cu aproximativ 250.000 de dolari. FIFA a facut…

- Așa ceva mai rar vezi. Doi barbați din Rusia au fost surprinși cum incercau sa urce un sicriu intr-un metrou. Nu se știe daca acesta era gol sau cineva era in interiorul coșciugului, insa imaginea a starnit un val de reacții de la internauți.

- Criza dintre Ucraina si Rusia, incheiata cu anexarea Crimeei, oficializata la 21 martie 2014, a avut un impact major asupra fortelor navale ale Ucrainei. Navele Flotei ucrainene la Marea Neagra, cu baza la Sevastopol, au fost confiscate, la fel ca si cele situate in nord-vestul peninsulei, in Lacul…