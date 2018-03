Stiri pe aceeasi tema

- Caz socant: Un barbat si-a ucis sotia si cei doi copii. Incredibil ce le-a spus politistilor Un barbat și-a ucis soția și cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata in varsta de 18 ani. Dupa comiterea crimei, barbat a mers singur la politie si a marturisit totul. Tripla crima a avut loc in Brasov.…

- Barbatul in varsta de 42 de ani a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, dar si pe cele ale copiilor. Stire in curs de actualizare

- Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un tanar cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta in familie, fapta prevazuta de Codul Penal. Duminica, 25 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un tanar, in varsta de 19 ani, cercetat pentru…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tâmar cercetat pentru comiterea infracțiunii de violența în familie.”La data de 25 martie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta…

- O mama și-a aruncat baiatul de patru ani de la balcon și apoi s-a sinucis, dupa ce a pierdut custodia copilului ei.Trupurile neinsuflețite ale celor doi au fost gasite de tatal copilului, Andrey Yekimov, in fața apartamentului din Sankt Petersburg, Rusia.

- De la sfarșitul anului 2016, vila din Lascar Catargiu 43a, aflata in plin centrul Capitalei, in care a locuit artistul Sile Dinicu, a devenit scena unor evenimente greu inchipuit. Porți sparte, catapulte cu fecale, amenințari cu moartea și cu violul, exhibiționism, batai etc. Victimele sunt membrii…

- Motivul pentru care politistii fac acest lucru este pentru ca vor sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele lasate pe masina sunt o dovada ca politistul a fost aproape de automobil si ca a luat legatura cu detinatorul acesteia. In caz de urgente, soferul poate fi gasit mai usor dupa amprentele lasate…

- Echipajul sosit la fata locului l-a luat pe agresor, care era extrem de agitat, dar pe victima au lasat-o acolo, desi se afla in stare grava. Abia dupa doua ore, vazand ca nu vine niciun alt echipaj pentru ea, martorii au sunat din nou la 112. Agresorul este un barbat de 47 de ani, care si-a injunghiat…

- Un maramureșean a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, beat la volanul unei autoutilitare. Drept urmare, barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ BN, marți seara, 6 martie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit in trafic pentru control un barbat, de 29 ani, din…

- Adolescenta de 14 ani din Queensland, care nu știa ca are alergie la produsul respectiv, a ramas jumatate oarba dupa ce și-a facut masca. Ea a povestit experiența terifianta prin care a trecut. Din cauza acelui episod, a ratat absolvirea cursurilor pe care le urma și o perioada indelungata de timp…

- Oprirea la semnalul polițiștilor de la circulația rutiera a starnit de multe ori ample discuții in randul șoferilor. Puțini au observat insa ca oamenii legii au tendința de a pune mana pe automobilul oprit. Motivul pentru care face acest lucru este pentru ca vrea sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele…

- Un șofer din Argeș a fost amendat cu 5.000 de lei dupa ce a fost prins de oamenii legii in timp ce efectua curse ilegale de transport de persoane pe ruta Pitești – Vulturești. Barbatului i-a fost suspendat și dreptul de a utiliza autovehiculul. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni l-au depistat…

- Un barbat mort de 7 ani a fost amendat de polițiștii din Braila pentru ca, spun oamenii legii, și-ar fi scos mașina la vanzare intr-un loc neamenajat pentru acest scop. Polițiștii barilenii au amendat un barbat decedat de șapte ani. Intamplarea a fost povestita chiar de fiul acestuia, pe Facebook. Barbatul…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului…

- „Dupa verificarea situației de fapt, deci dupa ce polițistul face toate verificarile necesare și dupa ce anumite masuri, daca se impun fața de o persoana care a fost condusa la sediul poliției, polițistul are obligația de a permite persoanei respective sa paraseasca de indata sediul poliției fara a…

- In cadrul sedintei de joi, 22 februarie, Guvernul a avizat pozitiv initiativa legislativa de anulare a prevederii privind scoaterea placutelor de inmatriculare de catre agentii de patrulare de la vehiculele parcate neregulamentar. Astfel, vor fi depasite dificultatile cu care se confrunta conducatorii…

- Eleva de la Colegiul Național „Ioan Slavici” a fost tinta agresiunilor fizice din cauza unui baiat. Din primele verificari efectuate de politisti reiese faptul ca tanara avea legatura cu un fost iubit al agresoarei acesteia.

- La data de 18 februarie 2018, in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe raza localitații Calnic, a avut loc o altercație, iar o persoana a fost ranita cu un cuțit in zona abdominala. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, iar in urma investigatiilor…

- O tanara a ucis un șofer dupa ce acesta i-a taiat calea in trafic și apoi s-a laudat cu crima sa pe Facebook. Graciela Paulino, in varsta de 20 de ani, a fost arestata, joi, fiind...

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. La redacția Sputnik Moldova a fost expediata o scrisoare de la o femeie din Balți care povestește prin ce i-a fost dat sa treaca din cauza neglijenței profesionale și a indiferenței totale a unor medici. „La începutul lui decembrie 2017, având…

- V-ati facut vreodata griji ca ceea ce va apartine ar putea fi furat? O pasagera din China cu siguranta a facut-o.Femeia a insitat sa urce intr-un scaner cu raze X, impreuna cu geanta pe care o avea, pentru ca se temea ca ar putea ramane fara unele obiecte din bagaj.

- Un barbat din Gugești a postat public vineri pe pagina sa de Facebook un film despre care a scris „Arestare in forța in mijlocul comunei Gugești“. In film se vede cum doi polițiști tarasc un tanar pana la mașina de Poliție. Acesta injura și nu se lasa bagat in autoturism. El striga de mai…

- Politistii au deschis doua dosare penale pe numele a doi galateni, de 20 si 40 de ani, care au fost depistati la volanul unor autoturisme, desi nu aveau permis de conducere sau acesta era suspendat.

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Un adolescent, in varsta de 16 ani, din Iași a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz, pentru ca manca semințe.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii, ACUZATII la adresa ministrului Muncii Un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și…

- Luni, 29 ianuarie, politistii rutieri au fost prezenti pe drumurile publice din judet pentru supravegherea traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie. Au fost constatate doua infractiuni iar la Baia Mare si Ocna Sugatag au fost aplicate peste 40 de sanctiuni contraventionale si au fost…

- Pedeapsa cu inchisoarea pentru un barbat de 37 de ani, in județul Timiș. Acesta a fost condamnat la un an și trei luni cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. Polițiștii timișeni au dat de urma lui și l-au introdus in penitenciar.

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…

- Politistii de patrulare nu vor mai avea dreptul sa scoata placutele de inmatriculare, in cazul parcarilor in locuri interzise. Un proiect de lege care prevede abrogarea articolului din Codul Contraventional, care permite acest lucru, a fost inregistrat in Parlament.

- Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut in imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi soti.

- Individul care profera amenintari pe Facebook, spunand ca va arunca femei in fata metroului a fost prins si internat la Psihiatrie! Politistii au descoperit ca isi alegea victimele intamplator, multe dintre ele minore! Barbatul din Morteni, judetul Dambovita, care posta amenintari pe Facebook a fost…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Politistii buzoieni au demarat ancheta la o scoala din judet, dupa ce un elev de gimnaziu si-a batut o colega in microbuzul școlar. In loc sa-i ofere ajutor fetei, ceilalți colegi au filmat cele intamplate și au tratat incidentul cu nepasare.

- Când vine vorba de mers, Vladimir Putin pare ciudat. În timp ce unii au spus ca ar fi bolnav, se pare ca mersul șefului de la Moscova este specific KGB-iștilor. Vladimir Putin merge cu mâma dreapta &"lipita&" de corp.

- Conform Organizației Mondiale a Sanatații, milioane de persoane din întreaga lume se confrunta cu dureri articulare la nivelul picioarelor, genunchii și gleznele fiind printre cele mai afectate.

- La data de 10 ianuarie a.c., ora 22.00, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 42 de ani, care ar fi acostat o tanara, de 14 ani, din Constanta, in zona Campusului Universitar, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu. Potrivit…

- Caz șocant in județul Argeș. Pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea argeșeana Mioarele au gasit intr-una dintre camere un barbat mort. Acesta nu fusese insa nici atins de flacari, nici intoxicat cu fum, ci avea gatul taiat. Barbatul era in proces…

- Caz socant la Sebis: politistii au depistat in trafic un barbat care circula cu o autoutilitara cu remorca, la care nu mai avea ITP valabil din 2009. Polițiștii orașului Sebiș, ai secțiilor de poliție rurala nr. 9 și 10, impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic Sebiș au desfașurat o acțiune in…

- O operatiune de mare amploare desfasurata timp de mai multe zile in Bulgaria pentru prinderea unui barbat care a asasinat sase persoane in noaptea de Revelion s-a incheiat dupa ce s-a descoperit ca criminalul s-a sinucis, a anuntat miercuri Parchetul.Rosen Anghelov, in varsta de 56 de ani,…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Politistii de imigrari din Galati, in cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Galati, au depistat un cetatean turc, in varsta de 57 de ani, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Pe numele sau a fost emisa o decizie de returnare de pe teritoriul Romaniei, iar la iesirea…

- Un accident șocant a avut loc duminica, in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea. Barbatul a vrut sa profite de vremea frumoasa și a ieșit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- Din primele informatii oferite de catre IPJ Gorj, femeia cazuta in Jiu are 79 de ani, domiciliata in Tg Jiu. Aceasta ar fi plecat de acasa in jurul pranzului, sa se plimbe in parc. Politistii cerceteaza imprejurarii producerii acestei tragedii. Articolul ATENȚIE, FOTO ȘOCANT! Cine este femeia din Targu…

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Ziduri, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, s-au sesizat cu privire la comiterea infractiunii de inselaciune, de catre un barbat de 24 de ani, din Vadu Pasii. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in ziua de 16 decembrie a.c.,…