O femeie supraponderala și-a asfixiat partenerul de viața in timpul unei partide de sex oral. Șocantul caz a avut loc in localitatea mexicana Tuxpan. Potrivit presei locale, femeia și partenerul ei de viața au avut parte de o noapte de dezmaț cu sex, alcool și droguri. In timpul unei partide de sex oral, barbatul a inceput sa o loveasca cu picioarele pe partenera sa de viața. Aceasta a crezut ca acesta se comporta astfel pentru ca era in extaz, insa, in realitate, barbatul se sufoca. La scurt timp, femeia și-a dat seama ca ceva nu e in regula cu partenerul ei, astfel ca a chemat ambulanța, insa…