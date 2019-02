Stiri pe aceeasi tema

- Crima din Timis a socat o tara intreaga! Un barbat a fost decapitat cu o drujba de catre un tanar cu care avea un conflict mai vechi. Acest caz i-a socat inclusiv pe criminologi care nu s-au mai confruntat cu asa ceva pana acum, dar vor sa traga un semnal de alarma!

- Un roman stabilit in orașul Vittoria, din provincia Ragusa, Italia, a amenințat, pe 13 ianuarie, ca se sinucide. Soția tocmai ii nascuse al cincilea copil, o fetița, dar faptul ca n-avea bani pentru cele necesare nou-nascutului l-a facut sa-și doreasca moartea. Polițiștii chemați la fața locului au…

- O descoperire terifianta a șocat comunitatea din comuna Poienile de sub Munte din Maramureș. Trupul unui bebeluș a fost gasit aruncat intr-un parau care trece prin localitate. Cei care l-au vazut au fost elevii unei școli. Poliția și procurorii incearca sa afle acum cine este mama.

- Un barbat in varsta de 67 de ani din localitatea Marca a fost arestat preventiv, fiind suspectat de anchetatori ca si a ucis sotia, transmite Agerpres.roPotrivit unei informari de presa data publicitatii joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Salaj, o femeie a sesizat Politia, in 11 decembrie, despre…

- Un omor comis din motive ramase deocamdata necunoscute a avut loc miercuri, intr-o gospodarie din comuna Marca. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Salaj, in ziua de 11 decembrie a.c., in jurul orei 14.30, o femeie a sesizat Politia despre faptul ca mama sa, in varsta de 64 de ani, din comuna Marca,…

- O ampla operatiune era in desfasurare miercuri dimineata in estul Frantei pentru capturarea autorului atacului cu arma comis marti seara la Strasbourg si soldat cu trei morti si 13 raniti, dintre care opt sunt in stare grava, transmite dpa, titrat de Agerpres. Procurorii francezi au anuntat ca trateaza…

- Inainte de a se arunca in gol, barbatul a improvizat o instalatie pentru a arunca in aer apartamentul in care locuia. Explozia a avut loc chiar in momentul in care sotia si fiica sa au intrat in casa.