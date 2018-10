Si-a aruncat in aer casa, ca sa nu o imparta la divort

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Marea Britanie a fost arestat dupa ce și-a detonat casa cu explozibil, in urma unui proces lung de divorț. Omul nu a vrut sa accepte ca trebuie sa imparta casa cu femeia care i-a fost soție. Vecinii barbatului au fost ingroziți cand casa din Poole, Dorst, a sarit in aer, in jurul orei…

- Un constructor roman de 30 de ani a fost arestat in Marea Britanie dupa ce a distrus cinci vile, estimate la 4 milioane de lire sterline, in semn de razbunare, informeaza The Sun. Daniel Neagu este acuzat de distrugerea proprietații, dupa ce a daramat intenționat cinci case aparținand companiei McCarthy…

- Pompierii de la serviciul voluntar din Gherla au fost solicitați sa intervina marți la amiaza la un incendiu produs pe Aleea Fagului. In jurul orei 12 45, vecinii au observat un fum gros care ieșea de pe geamurile unui apartament aflat la etajul IV al unui bloc și au dat alarma. Din primele constatari,…

- Pompierii au fost alertati, luni dimineata, despre faptul ca la o ferma de porci din Tichilesti a izbucnit un incendiu, astfel ca au intervenit cu mai multe autospeciale. Salvatorii de la ISU Braila au reusit in cele din urma sa stinga focul, insa din pacate, s-a constatat ca in jur de 1.700 de porci…

- Un barbat din Ploiești s-a aruncat de la etajul 10. Soția a fost martora la eveniment. Cine e sinucigașul. Drama incredibila la Ploiești, in aceasta dimineața. Un barbat in varsta de 58 de ani a decis sa-și puna capat zilelor și s-a aruncat de la etajul 10 al apartamentului situat in Piața Mihai Viteazul,…

- Descoperire șocanta pe un lac de langa Autostrada A1. Este vorba despre o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna damboviteana Morteni. Victima ar fi decedat cu cateva zile in urma, spun anchetatorii. Aceasta a fost gasita intr-un lac situat la kilometrul 80, zona Ratesti. Pompierii au scos-o din…

- Un barbat care a aruncat un copil de șapte luni și pe mama acestuia de pe geam a fost condamnat la inchisoare pe viața. Din fericire bebelușul și femeia au supraviețuit caderii datorita oamenilor adunați sub geam, scrie BBC News. Sean Ziemelis, din Marea Britanie, i-a bagat degetele in ochi bebelușului,…