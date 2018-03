Stiri pe aceeasi tema

- O mama și-a aruncat baiatul de patru ani de la balcon și apoi s-a sinucis, dupa ce a pierdut custodia copilului ei.Trupurile neinsuflețite ale celor doi au fost gasite de tatal copilului, Andrey Yekimov, in fața apartamentului din Sankt Petersburg, Rusia.

- Hackerul cunoscut sub numele de Guccifer 2.0, cel care pretinde ca i-a spart contul de e-mail democratei Hillary Clinton este, de fapt, agent al serviciului militar rus de informatii GRU. Barbatul lucra pentru serviciile de inteligenta din Rusia. Hackerul susținea ca este roman, dupa modelul ”originalului”…

- Incredibil, dar adevarat! La același bal al bobocilor de acum doi ani, din localitatea vasluiana Barlad, un alt elev a oferit un raspuns amuzant. Colega lui care a spus ca Rusia e capitala Londrei a devenit celebra pe internet, dupa ce videoclipul a devenit viral. Acum, adolescentul care nu a știut…

- O tanara model de 22 de ani a incercat sa-și ia viața aruncandu-se de la etajul șase al unui hotel din Dubai. Tanara din Rusia, Ecaterina, nu mai suporta sa traiasca cu iubitul ei agresiv, insa...

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Un client al McDonalds a fost atat de scarbit de ce a gasit intr-un restaurant incat și-a aruncat pranzul la gunoi. Tanarul de 26 de ani a facut publica descoperirea facuta in toaleta restaurantului, iar dupa ce totul s-a aflat, conducerea restaurantului a luat masuri! Descoperirea oripilanta a fost…

- Liviu Varciu și Anda Calin o boteaza astazi pe fiica lor, Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va transmite imagini live de la fața locului. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor canta la eveniment se numara Adi Minune și Jean de la Craiova.…

- Infirmierul german Niels Hogel a ucis 97 de pacienți. In fața anchetatorilor, barbatul a susținut ca a comis crimele „din plictiseala”, informeaza romaniatv.net. Procesul lui Niels Hogel va incepe pe 30 octombrie. Justiția germana a anunțat ca acest caz este unicat in istoria sistemului judiciar german.…

- Un tanar din Cluj a comis o crima desprinsa, parca, din filmele horror. Baiatul de 23 de ani și-a aruncat propria bunica, o batrana de 80 de ani imobilizata in scaun cu rotile, pe balcon, de la etajul 10. Femeia nu a avut nicio șansa.

- Șoferul din Vaslui care a fost impușcat fara somație de un polițist nu era un simplu necunoscut. Motivul invocat de omul legii a fost ca barbatul nu avea permis și era baut. Tanarul a fost impușcat in cap de polițistul Mihai Vizitiu. Cazul a facut mare valva și a fost intens dezbatut in media. Adrian…

- Richard Gere a fost o formidabila resursa pentru cinematografia hollywoodiana. Dupa filme de succes ca ''Ofiter si gentilom'' sau ''Pretty Woman'', actorul a inceput sa aiba din ce in ce mai putine roluri in peliculele americane. Cu toate ca aceste intamplari sunt normale in cinema, actorul este convins…

- Mama unui copil de 12 ani care s-a sinucis a distribuit o fotografie cu cel care și-a luat viața, in sicriu, și a transmis și un mesaj. Copilul s-ar fi spanzurat pentru ca a fost agresat de colegii lui. Mama indurerata trage, astfel, un semnal de alarma. Andrew Michael Leach s-a sinucis prin spanzurare…

- Ucraina aplica sanctiuni usturatoare companiilor aviatice din Rusia care ii incalca spatiul aerian. Pe parcursul ultimilor trei ani, tara vecina a aplicat amenzi in valoare totala de 170 de milioane de euro pentru aproximativ 40 de operatori de zbor.

- Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei și au impreuna o fetița, Isabela. Recent, micuța nu s-a putut abține și și-a dat de gol parinții. Aceasta a dezvaluit principalul motiv pentru care parinții ei obișnuiesc sa se certe in familie. In momentul in care a fost intrebata ce o deranjeaza cel mai…

- O fata de 16 ani din Maramureș s-a sinucis. O adolescenta a decis sa iși incheie socotelile cu viața și s-a spanzurat in aceasta dimineața. Descoperirea șocanta a fost facuta de mama ei, care a alertat autoritațile. Copila invața la liceul din orașul Vișeu de Sus. Din primele cercetari, se pare ca ar…

- Prima imagine cu jandarmul care s-a impușcat in cap. La cateva ore dupa ce Catalin Predescu a fost gasit cu o plaga impușcata in cap chiar in instituția in care lucra a aparut prima fotografie cu el. In poza, acesta apare alaturi de o femeie și un baiat, despre care unii spun ca e fiul […] The post…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre Rafael, tanarul de 23 de ani din Arad care a ucis-o pe Gabriela, apoi si-a pus capat zilelor. Oamenii din Tarnova sustin ca el era un scandalagiu si tot timpul cauta cearta.

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- O familie din județul Buzau iși plange baiatul de 23 de a ani, care a decis ca nu mai poate indura greutațile din viața lui și s-a spanzurat. Rudele și prietenii nu iși revin din șocul trait, iar unii dintre ei sunt de parere ca motivele pe care le-a scris in biletul de adio nu […] The post Ce tragedie!…

- Tami Huntsman a pledat vinovata la capetele de acuzatii pe care tribunalul i le-a adus. Asa a evitat pedeapsa cu moartea! Trupurile celor doi micuti au fost gasite intr-un depozit inchiriat. Tami Joy Huntsman, de 41 de ani, i-a ucis cu sange rece. Si totul din cauza surorii mai mare a celor doi minori.…

- Vladimir Putin a ținut un discurs despre starea națiunii, cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentale. El a dat o lovitura de imagine, cand a anunțat mai multe realizari ale cercetarii rusești in domeniul militar. ”La disparitia URSS, Rusia era plina de datorii, economia nu functiona si „partenerii…

- Inmormantarea copilului fotbalistului Florin Pancovici are loc vineri. Pentru cei care vor sa fie alaturi de fostul jucator de la Petrolul Ploiești in greaua pierdere a unicului sau fiu, ceremonia de inhumare va avea loc vineri, la Cimitirul Bolovani, la ora 13.00.Corpul neinsuflețit al lui Sebastian…

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Muncitorul era pe schele in momentul in care individul a scos pusca si a vrut sa se distreze • L-a impuscat drept in ochi, fara sa constientizeze ce s-ar putea intampla in momentul in care a apasat pe tragaci • In fata judecatorilor, a venit cu tot felul de povesti, care mai de care mai [...]

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pașcovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- Contactat la scurt timp de la tragedia care s-a abatut asupra familiei sale, Florin Pancovici a facut primele declarații dupa ce baiatul lui și-a pus capat zilelor. In varsta de 16 ani, Sebi a lasat in locuința un bilet de adio, dar, deocamdata, nu s-a aflat ce a scris in el. Adolescentul invața la…

- Adrian Minune a avut o reacție neașteptata in timpul unui eveniment, atunci cand un tanar a venit sa-i ceara o dedicație, oferindu-i 10 lei. Celebrul manelist nu și-a ascuns dezamagirea și l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, Minune a scos din buzunar 500 de…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Comitetul Executiv al CIO a decis, duminica, sa nu ridice suspendarea Comitetului Olimpic Rus pentru ceremonia de inchidere a JO de la Pyeongchang, astfel ca sportivii rusi nu vor putea defila sub propriul drapel, informeaza news.ro.“CIO ar fi luat in calcul ridicarea suspendarii, deoarece…

- Maria Vinogradova, 12 ani, și sora ei, Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite moarte, intinse pe caldaramul acoperit de zapada, in fața blocului lor din Izhevsk, in vetul Rusiei. Potrivit presei din Rusia, totul a inceput din cauza jocului 'Balena Albastra', iar acum autoritatile au…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Un sofer care avea la masina numarul "VN 01 suveran" a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat "Viorel Suveran" si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Un copil din Irlanda a lipsit cel putin 243 de zile de la scoala, in decursul a trei ani, in ciclul primar. Acum, parintii baiatului risca sa fie amendati si sa ajunga la inchisoare, dupa ce au fost acuzați de Departamentul de Protectie a Copilului si Familiei in urma plangerilor primite in…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi dimineața in locuința sa din Havana, a relatat televiziunea de stat cubaneza. Daca tatal sau a reușit sa fenteze moartea de nenumarate ori și in final, in 2016, s-a stins avand varsta de 90 de ani, iata ca fiul sau și-a scurtat singur…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Ce se întâmpla când arunci 96 de milioane de mingi de plastic într-un rezervor cu apa? Faci o economie uriasa de bani, gratie unui sistem special gândit sa pastreze calitatea apei.

- Pe teren, Iosif Rotariu a scris istorie la Timișoara și la Steaua in anii '80 și '90. Dar șefii de astazi ai banațenilor au șters totul cu buretele și l-au forțat sa paraseasca clubul inaintea Craciunului, din cauza unei scene petrecute in noiembrie, in timpul partidei din Liga 1 susținut de alb-violeți…

- Un barbat din Rusia a furat un tanc, iar apoi a intrat cu el într-un magazin. Totul pentru a fura o sticla de vin. Incidentul a avut loc în orașul Murmansk, iar înainte de a întra în magazin, barbatul a trecut și peste o mașina parcata în apropiere.…

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, a anuntat luni cea mai mare casa de insolventa din Romania, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Avocatul lui Mazare RUPE TACEREA: Ce…

- Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, in 2013, la trei ani de inchisoare cu executare in "Dosarul Valiza". Ceilalti inculpati in dosar au primit pedepse cu suspendare: Victor Piturca - un an pentru favorizarea infractorului, Alina Ciul si Radu Marino - cate un an si jumatate, iar Teia Sponte -…