- O fata de 13 ani s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Targoviste, dupa o cearta cu parintii in legatura cu folosirea telefonului mobil, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Evenimentul a avut loc joi seara, in cartierul micro 9 din Targoviste. Fata a fost transportata…

- UPDATE: Incendiul din apartament a fost lichidat, iar medicii continua resuscitarea barbatului. Deocamdata, victima nu raspunde manevrelor. Barbatul are 68 de ani. UPDATE: Barbatul care s-a aruncat in gol este resuscitat in acest moment. Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, ...

- O femeie s-a aruncat in gol de la etajul șase impreuna cu fiul ei de dor patru ani. Localnicii din cartierul San Anton din orașul spaniol Murcia au avut parte de un șoc luni dimineața, cand o femeie in varsta de 37 de ani s-a aruncat in gol de la etajul șase al cladirii in care locuia, impreuna cu…

- Caz incredibil la Spitalul CFR din Ploiești. Un barbat in varsta de 77 de ani care fusese operat la respectiva unitate medicala s-a aruncat de la etajul al treilea al spitalului, scrie libertatea.ro.In ciuda varstei inaintate, barbatul a supraviețuit caderii.

- Caz incredibil la Spitalul CFR din Ploiești. Un barbat in varsta de 77 de ani care fusese operat la respectiva unitate medicala s-a aruncat de la etajul al treilea al spitalului! In ciuda varstei inaintate, barbatul a supraviețuit caderii, a anunțat observatortv.ro . Fusese operat de hernie La sosirea…

- Un barbat din Ploiești s-a aruncat de la etajul 10. Soția a fost martora la eveniment. Cine e sinucigașul. Drama incredibila la Ploiești, in aceasta dimineața. Un barbat in varsta de 58 de ani a decis sa-și puna capat zilelor și s-a aruncat de la etajul 10 al apartamentului situat in Piața Mihai Viteazul,…

- Sergej Milinkovici-Savici, 23 de ani, nu mai pleaca de la Lazio, dupa ce mijlocașului sarb i s-a oferit un contract de 3 milioane de euro anual pana in 2023, fara clauza de reziliere. Serbia - Romania se joaca pe 10 septembrie, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. N-a…