Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Școlii Populare de Arta, decedat, in luna martie, anul trecut, va primi titlul de cetațean de onoare post mortem al municipiului, saptamana viitoare. Evenimentul va avea loc, la Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” in cadrul ședinței festive a consiliului local, organizata cu ocazia…

- In tomna anului trecut a trait unul dintre cele mai frumoase momente din viața unei femei, acela de a a-și ține in brațe primul copil. Acum a avut parte de un nou moment emoționant acela de a spune „Da” alaturi de tatal copilului ei in fața ofițerului de stare civila. Cunoscuta make-up artista din Targu…

- Astazi 9 mai incepand cu ora 10:30 in Piața Prefecturii din Targu Jiu vor avea loc o serie de manifestari dedicate Zilei Europei, Zilei Independenței de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Națiunilor Unite. Programul manifestarilor: 10:30 – Muzica de promenada cu fanfara “Armonia”; 11: 00 – Semnal de trompeti;…

- Aurel Popescu susține ca nu a discutat cu Cristian Toader Pasti dupa ce, in ședința de joia trecuta de consiliu local, alesul municipal social-democrat a spus, la un moment dat, ca-și va da demisia. Președintele organizației municipale a PSD a ținut sa-l felicite public pe consilierul Constantin Ștefan,…

- Devenita cunoscuta pe plan local și național dupa apariția sa drept concurenta in emisiunea „Burlacul”, roșcata din Targu-Jiu a renunțat la aparițiile TV și devine femeie de casa. Tanara targujianca a fost ceruta in casatorie chiar de ziua ei, in timp ce afla intr-o vacanța in Egipt alaturi…

- Fostul director al Casei de Pensii Gorj, Rodica Ghimiș, a murit, duminica, in spitalul in care era internata de cateva zile, in urma unui accident vascular cerebral. Rodica Ghimiș avea 64 de ani și era consilier local PNL, la Targu Jiu. Sute de mesaje de condoleanțe curg, din aceasta dimineata, pe retelele…

- A absolvit Liceul de Muzica și Arte Plastice „Constantin Brailoiu” din Targu Jiu, insa copilaria și-a petrecut-o in comuna Barbatești, sat Mușetești. Muzica populara este marea sa pasiune, canta de cand se știe, iar de la 12 ani s-a apucat serios de treaba și a luat lecții de canto. Raluca Radu are…