- Ala’a Skky, o fetița in varsta de șapte ani care pare copia fidela a Rihannei, a semnat primul ei contract ca model. Dupa ce a devenit cunoscuta pentru asemanarea sa cu celebra cantareața Rihanna, Ala’a Skky și-a vazut implinit visul de a deveni model. Puștoaica a semnat primul ei contract ca model…

- Fundasul lateral Dani Alves, capitanul selectionatei Braziliei, a semnat un contract valabil pana in 2022 cu Sao Paulo FC, a anuntat clubul brazilian de fotbal pe site-ul sau oficial. "Puteam sa aleg orice loc pentru a juca, insa am ales sa ma intors in Brazilia, pentru tara mea, pentru poporul meu,…

- Ionel Arsene a declarat ca fondurile sunt asigurate prin Programul National de Dezvoltare Locala 2."Este un proiect extrem de important pentru judetul Neamt care rezolva o mare parte din infrastructura rutiera pe drumurile si podurile din judet care apartin de Consiliul Judetean. Este cea…

- Tanara politista din Pascani care a scris o poezie adresata sistemului politic, revoltata de situatia in care se afla tara, a fost pe punctul de a-si pierde viata in timp ce se afla intr-un autovehicul care nu prezenta nicio siguranta pentru oamenii legii. Masina a fost implicata intr-un grav accident…

- Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti a primit o finantare de la Uniunea Europeana in valoare de aproape 6 milioane de euro si mai are in eveluare un proiect, care ar putea sa duca suma totala atrasa la 13 milioane de euro. Primul obiectiv de investitii vizeaza modernizarea corpului principal de cladire, refacerea…

- Portarul spaniol Pau Lopez, de la clubul Betis Sevilla, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formatia italiana AS Roma, valabil pana in 2024, pentru suma de 23,5 milioane euro, au anuntat, miercuri seara, cele doua echipe.

- ​Legatura feroviara dintre Budapesta și Belgrad are mare nevoie de modernizare și trenurile sunt mult mai lente decat acum 30-40 de ani. Recent, a fost semnat un contract pentru modernizarea unei secțiuni din aceasta linie, secțiune de 150 km la care 85% dintre fonduri vor veni dintr-un imprumut de…

- Atacantul Sergiu Bus a semnat joi un contract cu Gaz Metan Medias, echipa pregatita de Edi Iordanescu, ce a incheiat pe primul loc al play-out-ului Ligii 1 Betano, anunța MEDIAFAX.Iordanescu junior l-a dorit sub comanda sa pe Bus, jucator ce a parafat acordul cu mediesenii din psotura de liber…