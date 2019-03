Și-a abandonat copiii pe câmp. Mamă de 26 de ani, anchetată de poliție Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, cei doi copii, de patru si, respectiv, sase ani au fost gasiti pe un camp de pe raza comunei Ungureni. "In ceea ce priveste cazul celor doi minori de la Ungureni care au fost gasiti pe camp, politistii s-au sesizat din oficiu pentru comiterea infractiunii de abandon de familie. Mama acestora a fost identificata, are 26 de ani, este din comuna Baluseni si a fost condusa la sediul Politiei pentru audieri", a afirmat Maria Carpm purtator de cuvant IPJ Botoșani. Cei doi copii au fost internati intr-un centrul de primire a minorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

