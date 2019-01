Stiri pe aceeasi tema

- 'Presedintele Donald Trump va merge joi la frontiera sudica pentru a se intalni cu cei aflati in prima linie a securitatii nationale si crizei umanitare ', a comunicat Sarah Sanders pe Twitter. Alte detalii vor fi anuntate in curand, a mentionat ea. Un sfert din administratiile federale sunt…

- Donald Trump si-a aparat din nou, cu ghearele, vineri, proiectul zidului la ”periculoasa” frontiera de sud a Statelor Unite, avertizand ca este pregatit ca paralizia partiala a administratiei federale sa dureze mai multe luni, chiar peste un an, relateaza AFP.

- Democratii il acuza pe Donald Trump ca a aruncat Statele Unite in "haos" in ajunul Craciunului - turbulente financiare, paralizia unei parti a administratiilor americane, destituirea socanta a secretarului american al Apararii -, in contextul in care nu se contureaza vreo iesire imediata din "shutdown",…

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii, informeaza News.ro. “NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei…

- "NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei lui Mos Craciun in 24 decembrie. Personalul militar care se ocupa de NORAD Track Santa este sustinut de aproximativ 1.500 de voluntari care fac programul posibil in fiecare an", se arata pe contul de Twitter al NORAD. Potrivit…

- Judecatorul Reed O'Connor a decis ca legea Affordable Care Act (ACA), cunoscuta ca "Obamacare", care presupune in primul rand, introducerea obligativitatii asigurarii de sanatate, cei care omit sau refuza sa faca asta devenind pasibili de plata unor amenzi, este neconstitutionala ca urmare a schimbarii…

- Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opoziției din Camera Reprezentanților, în condițiile în care rezultatele parțiale indica o probabila majoritate democrata în aceasta camera, a anunțat Drew Hammill, adjunctul șefului de cabinet al lui Pelosi.…

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de posturile de televiziune CNN, Fox News si ABC, preluate…