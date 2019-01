Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara anularea participarii la Forumul economic mondial de la Davos (Elvetia), in contextul prelungirii crizei politice din Statele Unite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a anulat joi deplasarea planificata in cursul acestei luni pentru a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos in Elvetia, pe fondul continuarii paraliziei partiale guvernamentale, asa-numitul "shutdown", in Statele Unite. "Din cauza intransigentei democratilor…

- Presedintele american Donald Trump se va deplasa joi la granita dintre SUA si Mexic, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, in contextul impasului in care se afla, din cauza problemei zidului de frontiera, negocierile vizand deblocarea administratiilor federale, transmit…

- Forumul economic mondial de la Davos (WEF) a autorizat in cele din urma venirea unor oameni de afaceri rusi vizati de sanctiuni americane, care era o conditie pusa de Moscova pentru a participa la reuniunea anuala a elitei economice mondiale ce are loc in Elvetia, scrie agerpres.ro.

- Rusia a informat Statele Unite ca cele doua bombardiere strategice capabile sa poarte arme nucleare vor parasi Venezuela vineri, a afirmat luni Casa Alba, citata de Reuters.“Am discutat cu reprezentanții Rusiei și ne-au informat ca avioanele lor militare, care au aterizat in Venezuela, vor…

- Presedintele Trump si prima doamna, Melania Trump, vor participa la funeraliile lui George Bush Sr, la Catedrala Nationala din Washington, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. „Se fac aranjamente pentru funeralii de stat", a declarat ea. De asemenea, Casa Alba a emis o proclamatie…

- Casa Alba nu va mai incerca sa revoce acreditarea de presa a reporterului CNN, Jim Acosta, dar va inaspri regulile pentru reporteri, in urma altercatiei jurnalistului cu presedintele american Donald Trump, informeaza marti dpa. "In aceasta dupa-amiaza i-am notificat pe Jim Acosta si CNN ca permisul…

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN, informeaza News.ro.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat…