- Chiar inainte de a-și da demisia din cabinetul Dancila, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca la CFR Marfa s-a descoperit un prejudiciu de 19 milioane de lei, intrucat reprezentanții companiei ar fi facut o singura oferta la o licitație pentru transport…

- Trei elevi de clasa a 11-a s-au drogat in curtea liceului și au ajuns in coma la spital, scrie antena3.ro. Citeste si Jurnalistul Claudiu Popa scapa de dosarul in care era acuzat de detinere de droguri pentru consum propriu In așa numita "lume buna" a Bucureștiului sunt vedete care…

- In Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj, directorul instituției, Dumitru Hortopan, fost secretar UTC in vremea comunismului, a ținut in mod special sa amenajeze o incapere cu obiecte care sa aminteasca de epoca dinainte de Decembrie 1989. Inițiativa, in aparența laudabila, e un kitsch…

- Cele cinci filme care intra pe ecranele romanesti in penultimul weekend din octombrie spun ca se apropie Halloween-ul, care cu umor, care continuand traditia filmelor de speriat. Ce e sigur e ca ai ce povesti de la oricare proiectie ai iesi....

- Caștigatoarea CSAUD din Constanța, care s-a prins joi care este zgomotul propus in direct la Virgin Radio Romania, a venit azi sa-i cunoasca pe Bogdam, Shurubel și Ionuț și sa-și ia premiul de 1000 EURO. Un zambet larg și super emoții, in direct! Asta am trait alaturi de Vasilica din Constanța. Ea a…

- Colegi de foarte multi ani, Flick si Popescu au emisiune la Radio Zu in fiecare dupa-masa, de luni pana vineri, iar pe timpul verii fac matinalul de la acelasi radio, in locul celebrilor Buzdugan si Morar, scrie okmagazine.ro. Citeste si Razvan Botezatu, atacat in trafic de un necunoscut.…

- O clujeanca a reușit sa surprinda în flagrant doi barbați care aruncau deșeuri din construcții sub padure, spre satul Gheorgheni. ”Hai sa-l facem vedeta pe acest "gunoier". Azi arunca gunoi din mașina sub padure în drumul spre Gheorgheni. Daca…

- In Statele Unite s-a creat o traditie insolita in asteptarea uraganelor. Pe langa masurile de precautie, americanii organizeaza traditionalele "hurricane parties" pentru alungarea fricii si a stresului.