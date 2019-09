Andreea Mantea continua sa gestioneze cu brio pasiunile, orgoliile și poveștile extraordinare de iubire care se petrec chiar sub ochii telespectatorilor, in fiecare ediție “Puterea Dragostei”. Show-ul “Puterea Dragostei”, prezentat de Andreea Mantea, la Kanal D iși certifica supremația, adunand in fata micilor ecrane milioane de fani. Ediția difuzata ieri, 4 septembrie, a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, conform datelor furnizate de Kantar Media. Astfel, prima parte a show-ului, difuzata in intervalul orar 11:00 – 12:00, a fost lider absolut de audienta, surclasand…