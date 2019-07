Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a uimit presa internaționala cu prestația sa din finala Turneului de la Wimbledon impotriva Serenei Williams. Reacțiile acestora au fost ordonate de Adevarul.ro, iar acestea arata cam așa: Lequipe.fr – „Ce ar fi putut face Serena in fata Simonei, care a facut o demonstratie in 55 de minute?…

- Actorul american Bradley Cooper și top-modelul Irina Shayk s-au desparțit și urmeaza sa stabileasca modul in care vor imparți custodia fiicei lor in varsta de doi ani, potrivit People, scrie Mediafax.Informația a fost confirmata pentru publicația People dupa ce rusoaica s-a mutat din locuința…

- Top-modelul Irina Shayk alimenteaza zvonurile privind desparțirea de actorul american Bradley Cooper, dupa ce a ales sa se mute din locuința acestuia din Los Angeles, potrivit Daily Mail, scrie Mediafax.Bradley Cooper, in varsta de 44 de ani, și starul casei de moda Victoria’s Secret, in varsta…

- Russell Bateman este considerat antrenorul celebritatilor si fondatorul metodei Skinny Bitch Collective , SBC pe scurt. Metoda este de fapt un program de lifestyle care include sfaturi legate de nutritie, activitate fizica si dezvoltare personala. Si este modalitatea prin care, potrivit Vogue, ingerasii…

- Transferul lui Matthijs de Ligt (19 de ani) de la Ajax la FC Barcelona s-a complicat. Mutarea care parea sigura este acum in pericol sa nu se mai faca, potrivit mediafax.Presa din Spania a anuntat ca fotbalisul olandez si-a marit pretentiile in ceea ce priveste salariul, dar are si o alta…