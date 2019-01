Show-ul Christian Dior, transformat in circ, la Paris – FOTO + VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Mason Lowe, un star internațional al rodeo-urilor, s-a stins in timpul unui concurs, dupa ce a fost strapus de un taur cu cornul, scrie spynews.ro.Mason Lowe a inceput sa participe la concursurile cu tauri inca de la varsta de 18 ani, in 2012.

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat, sâmbata, ca Guvernul tine secret faptul ca deficitul bugetar pentru acest an este de 5%, iar prin numirea noului presedinte al ANAF, Mihaela Triculescu, premierul Viorica Dancila pregateste &"haituirea cu amenzi a

- Sunt tineri, plini de viata si si-au propus sa ajute si nu doar de Craciun, ci pe tot parcursul anului. Este vorba despre Saul Pop si Loredana Bertisan, un cuplu de jurnalisti, pe care, culmea, i-au adus impreuna tocmai faptele bune.

- Colective artistice locale, interpreți autohtoni și din Romania vor prezenta, pe 1 decembrie, in sala mare a Palatului de Cultura din Ungheni, un spectacol de zile mari cu genericul: ”Hai la joc voi, neamuri toate”, dedicat Centenarului Marii Uniri. Astfel, in scena se vor produce interpreții de muzica…

- Cei 144 de ani de stapanire austriaca in Bucovina au avut un bilanț contradictoriu pentru populația romaneasca. Pe de o parte, teritoriul scos de sub influența otomana a cunoscut o lunga perioada de pace, chiar și in timpul razboaielor napoleoniene, fiind ferit de invaziile turcilor sau ale rușilor.…

- Cel mai așteptat targ al sarbatorilor de iarna - Targul „Poveste de Craciun” al Operei Comice pentru Copii - se deschide peste numai trei zile! Din 29 noiembrie 2018 pana in 15 ianuarie 2019, Primaria Capitalei, prin Opera Comica pentru Copii (OCC), ii invita pe cei mici alaturi de familiile lor sa…

- Publicul constantean va fi intors in timp cu 100 de ani, in an Centenar. La Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, in ziua de sambata, 17 noiembrie, de la ora 17:00, are loc evenimentul boem cu muzica, poezie si dans intitulat ldquo;Oglinzi". Folkistul Dan Pantis si scriitoarea Camelia…

- Școala Populara de Arta din Targu Jiu lanseaza invitația de participare la Spectacolul de Gala oferit de Ansamblul Folcloric ″Maria Latarețu″, in cadrul Festivalului Concurs al Cantecului Popular Romanesc ″Maria Latarețu″, ediția XXV, marți, 6 noiembrie, incepand cu ora 20:30 in cadrul Hotelului Brancuși…