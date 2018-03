Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 28 – 30 martie 2018 a avut loc o actiune de verificare a starii tehnice si functionale a barajului Sacele, județul Brasov si a barajului Siriu, județul Buzau, baraje care au tranzitat si atenuat importante volume de viitura in intervalul 13 – 16 martie 2018. Verificarile au fost realizate…

- Caravana ,,Ziua Porților Deschise”, desfașurata de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj cu ocazia sarbatoririi Zilei Poliției Romane, a ajuns azi și la Dej. Sute de elevi de la scolile și gradinițele din localitate, insotiti de profesori și parinți, au avut ocazia sa experimenteze ce inseamna sa fii…

- Departamentul de Justitie al SUA/ Divizia de Securitate Nationala/Unitatea de Inregistrare a Agentilor Straini- FARA a primit acum cateva saptamani, la debutul scandalului international privind practicile ilegale ale companiei SCL (Strategic Communications Laboratories) si subsidiarelor sale Cambridge…

- Un sofer care avea un comportament neadecvat a fost luat pe sus, seara trecuta, de catre doi militari ai Trupelor de Carabinieri. S-a intamplat pe strada Timis din sectorul Centru al Capitalei.Oamenii legii au observat, initial, un automobil care circula haotic.

- Pus la perete de organele de drept. Este cazul soferului care acum 2 zile a dat cu masina intr-o bordura, dupa care s-a luat de militarii Trupelor de Carabinieri. Incidentul a avut loc pe strada Timis din Sectorul Centru.

- Creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului, profesorul elvețian Didier Pittet, explica in cadrul evenimentului „Zilele igienei mainilor in Romania”, lansat marți, in Capitala, ca anumite infectii sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Nu se poate vorbi azi de zero la suta…

- Aproape 90 la suta din arterele principale din Capitala au fost curatate complet, sustine primarul Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice "se fac eforturi" sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata Constitutiei.

- Un cunoscut cardiolog de la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala a fost agresat, ieri-dimineata, de un taximetrist cu care a plecat spre casa. Șoferul de taxi a devenit agresiv cu clientul sau, dupa ce...

- Un batran de 96 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc si a murit pe loc. S-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Albișoara din sectorul Rașcani, al Capitalei.Victima locuia intr-un apartament impreuna cu fiica si nepotul sau.

- Efectele vremii rele se vad din plin, la nivelul zonelor tarii in care ninge sau e viscol. Cele mai recente informatii facute publice din directia Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la ora 13 se stia ca nu se circula pe doua autostrazi – A2, cea care leaga Capitala de Constanta, si A 4 Ovidiu-Agigea.…

- Papa Francisc a lansat duminica ”un apel staruitor sa inceteze imediat violenta”, pentru a permite sa se trimita ajutoare umanitare in Siria, mai ales in fieful rebel Ghouta de Est, vizat de atacuri aeriene ale regimului sirian, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Dublu ASASINAT in Capitala:…

- Comisia Tehnica de Circulatie din Capitala a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai, precum si a intregului trafic auto pe Strada Brasov, prin crearea unui by-pass de circulatie, pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov, potrivit RATB In zona…

- Cursa anulata este Ryanair care circula pe ruta Roma-Bucuresti-Roma. De asemenea, intarzieri la sosiri au cursele TAROM Iasi-Bucuresti, Belgrad- Bucuresti si Budapesta-Bucuresti, iar la plecari cursele Pegasus Bucuresti-Istanbul, Ryanair Bucuresti-Berlin, Wizzair Bucuresti-Londra, TAROM Bucuresti…

- Sala arhiplina, sambata, 24 februarie, la Teatrul „G. Ciprian”. Zeci de cupluri au ales sa sarbatoreasca ziua de Dragobete la teatru, unde s-a jucat spectacolul „O noapte furtunoasa” de I. L. Caragiale, avand-o in distributie si pe cunoscuta Jojo (Catalina Grama). Dupa spectacol, cuplurile au fost asteptate…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Regia bucuresteana de transport public inlocuieste casieriile cu automate electronice. Cinci aparate sunt deja amplasate in oras si vor deveni functionale saptamana viitoare. Oficialii RATB nu au decis inca ce vor face cu cei 250 de casieri, dar au anuntat ca niciunul nu va ramane fara serviciu.Citeste…

- Luni si marti nu se fac cursuri in Bucuresti, a anuntat in urma cu scurta vreme primarul Bucurestilor, pe fondul anunturilor venite de la meteorologi, cu privire la ninsorile si vantul anuntate pentru Capitala. Vom reveni! Atentie! Scolile din Bucuresti, inchise luni si marti is a post from: Ziarul…

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Fetița Oanei Roman a implinit 4 ani, pe 21 februarie, iar parinții ei i-au organizat cea mai tare petrecere in acest weekend. Evenimentul a avut loc sambata, 24 februarie, intr-un local din Capitala, iar Isabela s-a distrat pe cinste alaturi de prietenii ei. Oana Roman a devenit mama in urma cu patru…

- De multa vreme vrem sa aducem straini in tara, iar anul acesta vom dezvolta aceasta divizie. Agentia de turism CMB Travel din Capitala, care vinde pachete turistice personalizate spre destinatii exotice precum Thailanda, Republica Dominicana, Mexic, Sri Lanka sau Cuba, tinteste vanzari de…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara. Astfel, in weekend se vor inregistra valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala se va ajunge…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela. In prezent fetița de doar trei saptamani este internata la Spitalul numarul 1 din Capitala și se afla in afara…

- In cadrul procedurii de licitatie au fost depuse patru oferte: Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz Romania SRL si asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA,…

- Autoritatile locale si judetene vor cheltui fonduri semnificative in acest an pentru realizarea de monumente. In timp ce Primaria vrea sa amplaseze un drapel national vizavi de Sala Sporturilor, Consiliul Judetean (CJ) vrea un monument intitulat „Iasi - Capitala celor 3 Uniri" in vecinatatea Casei Patrate.…

- Protest in fata Palatului Cotroceni din Capitala Foto: Agerpres Mai multe zeci de persoane protesteaza în fata Palatului Cotroceni din Capitala, nemultumite de modul în care presedintele Klaus Iohannis a reactionat la scandalul din ultimele zile legat de activitatea DNA. Manifestantii…

- Vrei sa te miști simplu și rapid prin traficul din Capitala? Exista acum o aplicație care iți permite sa inchiriezi mașini direct de pe smartphone. Mașinile sunt disponibile in anumite zone din oraș și nu ai nevoie decat de un card bancar și actul de identitate. Aplicația poate fi folosita…

- Un pacient care a suferit arsuri severe va fi adus joi de la Satu Mare la o unitate medicala din Capitala cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, conform unui comunicat de presa al Ministerului Apararii. Aeronava a plecat…

- Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica, lansat ieri, într-un spital privat din Capitala, da posibilitatea medicilor chirurgi sa se instruiasca permanent, cu ajutorul a doua sisteme de chirurgie computerizata.…

- Pe mai multe strazi din Capitala miercuri, 14 februarie, va fi sistata apa la robinet. Furnizarea apei potabile va intrerupta intre orele 09.00 si 16.00, timp in care vor fi efectuate lucrari de inlocuire a robinetelor si a apometrelor, transmite IPN.

- Au trecut anii si peste Dacian Varga, promitatorul fotbalist al Sportului, care a avut tupeul sa-l infrunte pe Vasile Siman, patronul echipei care facea furori prin Liga 1 cu bani putini. Dacian, ”donjuanul” din fotbalul autohton, are 33 de ani, ii lipseste echipa de final de cariera, dar nu si-a pierdut…

- Implinirea a 630 de ani de la atestarea documentara a Sucevei si Cetatii de Scaun a fost sarbatorita, sambata, prin mai multe manifestari care au avut loc in Cetatea de Scaun a Sucevei. Deschiderea oficiala a manifestarilor a avut loc in Sala Voievozilor, cu citirea documentului de atestare ...

- 36 de fortificatii si baterii au fost construite pentru a apara Capitala in caz de atac, la sfarșitul secolului al XIX-lea. Acum, nici nu se mai vad din strada, din cauza buruienilor care le-a acoperit in intregime.

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- Peste 80 de copii din capitala au facut scarlatina in luna ianuarie a acestui an. Medicii epidemiologi atesta o crestere de aproape doua ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, cind au fost inregistrate 48 de cazuri, comunica MOLDPRES. Solicitat de Agentie, medicul epidemiolog din cadrul Centrului…

- Comandantul adjunct al Trupelor de Carabinieri al MAI a fost retinut pentru coruptie. Potrivit Procuraturii Anticoruptie, comandantul a primit de la un subaltern 150 de euro pentru a-i acorda concediu pe un termen de 5 zile.

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Sfantul Gheorghe, in perimetrul strazilor Alexandru Hajdeu – Alexandru cel Bun, pe data de 10 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.

- Fiul Elenei Basescu. Traian Junior, a facut ieri 3 ani. Cu aceasta ocazie, Traian Basescu a publicat o fotografie de la serbare. Intr-un cadrul familial, Traian Basescu il ține in brațe pe nepotul sau care sufla lumnarile de pe tort.

- Ion Dolanescu ar fi implinit pe 25 ianuarie 74 de ani. La mormantul sau au tinut sa fie prezenti fratele artistului, un fiu nerecunoscut legitim si cateva femei care asteptau sa primeasca pomana. Cei doi fii ai celebrului rapsod, Drasos si Ionut, n-au simtit nevoia sa participe la momentul de comemorare.…

- Daca ar mai fi trait, chiar in anul centenarului, Nicolae Ceaușescu ar fi implinit 100 de ani. In preajma zilei de nastere a dictatorului, in Capitala sunt scoase la licitatie bunuri care au apartinut familiei Ceausescu si Epocii de aur. Sunt in special obiecte vestimentare si cadouri, de la una dintre…

- Daca ar mai fi trait, chiar in anul centenarului, Nicolae Ceaușescu ar fi implinit 100 de ani. In preajma zilei de nastere a dictatorului, in Capitala sunt scoase la licitatie bunuri care au apartinut familiei Ceausescu si Epocii de aur.

- Portarul Juan Carlos a marcat un gol senzațional, de la peste 70 de metri! Eroul a implinit chiar ieri 30 de ani. Portarii marcheaza rar, dar și cand o fac, izbutesc goluri de excepție . Așa a reușit și Juan Carlos, de la Lugo, in meciul cu Sporting Gijon, din etapa a 23-a din liga secunda spaniola.…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- In 1997, acum 21 de ani, viața familiei McCaughey din Marea Britanie s-a schimbat complet. Bobbie a nascut șapte copii in aceeași zi: patru baieți și trei fete. Cei doi parinți credeau inițial ca vor fi binecuvantați cu patru copilași, dar realitatea a batut orice scenariu medical!

- La sfarșitul lunii ianuarie și inceputul lunii februarie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Comunei Ciugud, cu sediul…

- Un carabinier, care activeaza in Unitatea Militara 1003 a Trupelor de Carabinieri, a fost retinut dupa ce a fost implicat intr-o bataie. Incidentul s-a produs pe 6 ianuarie curent, in apropiere de patinoarul din centrul orasului Balti. Potrivit informatiilor, in incaierare au fost implicati mai multi…