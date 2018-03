Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina are parte de una din cele mai dificile saptamani din ultimii ani ca deplasare, tinand cont ca a fost nevoita sa calatoreasca nu mai putin de vreo 40 de ore in ultimele zile. Dupa un drum dus-intors pana la Togliatti, pentru partida cu Rusia din preliminariile Campionatului European…

- Ce a spus Cristina Neagu despre meciul cu Rusia. Capitanul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei a declarat, vineri, ca isi doreste foarte mult o revansa in returul cu Rusia, o victorie in special pentru fani. Intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de antrenorii Martin Ambros si Horatiu…

- Nationala de senioare va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc astazi, ora 17:30, la Togliatti, iar returul se va desfasura duminica, la Cluj. Romania poate obtine calificarea la turneul final inca din aceasta saptamana,…

- Prognoza meteo la inceputul saptamanii. Lapovita si ninsoare, cu depunere de polei, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața, 19 martie, de la ora 6.00 și este valabila pana marți seara ora 21.00. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma…

- Rusia organizeaza astazi alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou ...

- Bazinul hidrografic al Oltului, sub Cod Portocaliu de inundatii Bazinul hidrografic al Oltului, în judetele Covasna, Brasov si Sibiu, se afla pâna la amiaza sub cod portocaliu de inundatii. Aceeasi atentionare va intra în vigoare de mâine dimineata si pâna…

- Peste 200 de antreprenori si sefi de companii din Romania au premiat si aplaudat la scena deschisa 11 dascali exceptionali din invatamantul preuniversitar, in inchiderea primei zile a Romanian Business Leaders Summit, care are loc la Bucuresti in perioada 15-16 martie 2018. Este al treilea an consecutiv…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari de inundații. Cinci județe se vor afla sub atenționare cod portocaliu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari care vizeaza bazinele hidrografice ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Lapus,…

- Odata cu reunirea lotului national de senioare, programata in 15 martie, in vederea pregatirii si sustinerii “dublei” cu Rusia din preliminariile Campionatului European, a sunat “adunarea” si Gheorghe Tadici pentru lotul national de tineret. Echipa nationala de tineret a Romaniei se va reuni la Cheile…

- Jocul slab din Spania, de acum doua saptamani, soldat cu o infrangere rușinoasa a "tricolorilor", 10-22, a fost continuat și in prima repriza de la Cluj. Intr-un stadion pustiu, in care iți puteai auzi și respirația, pe un frig patrunzator, "stejarii" au deschis repede scorul, in minutul 6. ...

- O informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat a intrat in vigoare de joi, de la ora 23.00 si este valabila pana duminica, 4 martie, la ora 10.00. Meteorologii avertizeaza ca, temporar, vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Va ninge,…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. "Activitatea instructiv-educativa se va desfasura…

- FC Hermannstadt – FCSB, in sferturile Cupei Romaniei 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30, Digi, Telekom, Pro x). Sibienii au facut probe la nocturna improvizata, informeaza ziarul local tribuna.ro. Fotografii: tribuna.ro/ oradesibiu.ro ACTUALIZARE 28 februarie: Se știe echipa de start a lui Nicolae…

- Toate cluburile din Liga 1 au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de saptamana din cauza gerului si ninsorii din ultimele zile. Primele meciuri ale celei de-a doua parti a sezonului ar fi trebuit sa se joace vineri, in play-out. PROGRAM PLAY-OFF…

- Radu Zaharia și Alexandru Ionița I, goluri in Cipru. Ei au marcat, sambata, in meciul direct dintre echipele lor Ermis Aradippou si Aris Limassol, scor 4-1, din ultima etapa a sezonuliu regulat din Cipru. Formatia lui Zaharia, Ermis, ocupa locul opt in clasament si va juca in play-out, iar Aris Limassol…

- "Administratia Obama a facut greselii strategice de neiertat dupa invazia Ucrainiei de Est, când a promis ca nu va permite acest lucru, dar nu a actionat în nici un fel. Rusia si-a consolidat, astfel, rolul de jucator cu greutate în regiune si asta i-a permis sa îsi extinda…

- Germania a profitat din plin de faptul ca jucatorii din NHL nu au venit la editia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang si s-a calificat in finala turneului masculin de hochei pe gheata. In ultimul act programat duminica, nemtii vor juca pentru medalia de aur in fata ”olimpicilor”…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor peste o suta de perchezitii care au avut loc joi in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unei anchete cu privire la o evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane de euro, produsa de firme din domeniile constructii si comert cu metale feroase si…

- Cinci persoane au fost reținute in urma decinderilor de joi dimineața ale polițiștilor. Percheziții au avut loc in peste 100 de locații din 16 județe și Capitala. Prejudiciul din dosar este estimat la doua milioane de euro. Cinci persone au fost reținute in urma perchezițiilor care au avut loc in peste…

- Peste o suta de percheziții au avut loc, joi, in Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov... The post Percheziții in Timiș, intr-un dosar de evaziune fiscala de doua milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit sursei citate, perchezitiile sunt efectuate în Bucuresti si în judetele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj si Caras - Severin, la activitati participând si politisti specializati în investigarea…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, CluJ, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caras-Severin și in municipiul București. Perchezițiile se…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Concordia Chiajna se intalnesc in primul meci de Liga 1 al zilei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. Celor de la Sepsi le priește stadionul "Ilie Oana". In primul meci disputat pe aceasta…

- Roger Federer a devenit cel mai varstnic numar 1 mondial! Elvețianul continua sa faca istorie. Roger Federer a mai bifat o pagina de istorie : va deveni, de luni, cel mai in varsta jucator care urca iar pe locul 1 mondial. Elvețianul va fi, la 36 de ani, 6 luni și 11 zile, numarul 1 mondial incepand…

- CS Poli Timisoara – FC Voluntari 2-3Au marcat: Popovici '49, Artean '69 / Adrian Balan '10, '71, Ionut Voicu '90Astra Giurgiu – Gaz Metan Medias 4-3Au marcat: Balaure '20, Fl. Matei '37, Urko Vera '41, Moise '76 / Rondon '16, '65, M. Constantin '81Juventus…

- Lider politic de la Chișinau: Decât munca în Rusia, mai bine la Iași sau Cluj, unde sunt salarii decente și condiții legale „Sau cel puțin, e o idee de-a mea mai veche și pacat ca nu a fost aplicata, sa mearga sa lucreze aici la Iași sau la Cluj, unde e lipsa…

- Duminica, 11 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. Rezultate extragere 11 februarie 2018 REZULTATE la Joker: 5 – 12,…

- Simona Halep, tot pe locul 2 WTA. Poate reveni pe prima poziție mondiala. Confirma ca a semnat cu Nike. In recuperare dupa accidentarea la glezna, Simona Halep nu a participat la meciurile pe care naționala feminina de tenis le are in cadrul Fed Cup, competiție ce a avut loc, la finalul saptamanii,…

- Cum arata avionul prabușit in Rusia. U n avion Antonov An-148 s-a prabușit, duminica, in afara capitalei Rusiei, Moscova , la doar cateva minute dupa decolare, 71 de oameni pierzandu-și viața. Vezi galeria foto + 7 + 7 Antonov Am-148 este un avion cu doua motoare, folosit la zboruri regionae, cu o capacitate…

- Sportul Petrești a produs o mare surpriza, dupa ce a invins astazi pe Unirea Alba Iulia cu scorul de 2-1 (0-1), intr-o partida de verificare disputata pe stadionul „Pielarul” din Sebeș. Rezultatul este just, dupa modul cum s-au derulat ostilitațile, echipa din eșalonul inferior intorcand rezultatul…

- CFR Cluj - Concordia Chiajna LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT TELEKOM STREAMING ONLINE Liga 1. Clujenii sunt neinvinsi pe teren propriu in editia curenta, in care au inregistrat opt victorii si trei remize. Mai mult, au incasat doar doua goluri și au incheiat 9 partide cu poarta intacta. CFR…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații pentru râuri din 15 județe din nordul, vestul și sudul țarii, valabila din aceasta dimineața pâna duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe râurile din bazine hidrografice din județele Maramureș,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis cod galben de inundații pentru bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somesul Mare, Somesul Mic, Lapus, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures (Aries, afluenti Mures bazin mijlociu), Bega, Timis, Barzava, Nera, Cerna, Jiu – bazin…

- Liga 1, etapa 23. Sepsi – ACS Poli Timișoara (ora 18.00, Digi, Telekomsport, Look). Covasnenii au ”foame” de puncte. Se anunța un meci foarte incins, in care gazdele, cu doar 15 puncte, vor trage tare sa stranga o „zestre” cat mai mare in perspectiva returului. Anul fotbalistic 2018 va fi deschis de…

- Dupa ce l-a vandut pe Alexandru Ionița la CFR Cluj , Astra a adus un fotbalist de la ardeneleni. Urko Vera a ajuns in cantonamentul Astrei din Cipru. Spaniolul are 30 de ani și e soluția din atac dupa plecarea lui Anthony Le Tallec la Orleans. Astra nu va avea optiune de cumparare in cazul lui Urko…

- Cu 171 puncte inscrise in 13 jocuri, Tavic ocupa locul 17 in ierarhia marcatoarelor. La capitolul pase decisive, bosniaca se afla pe locul 10, cu 49 reusite. In fine, dupa indicele de eficienta, cu 164 unitapti, Tavic este pe locul 22, cea mai bine clasata jucatoare in galben-albastru. Singura…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus azi pe teren propriu cu Smyrnis, 3-0, și a urcat temporar pe primul loc in Grecia. Golurile lui PAOK au fost reușite de atacantul slovac Robert Mak, in minutul27, in timp Emmanuel Kone, fostul mijlocaș al lui CFR Cluj și Internațional Curtea…

- O delegatie formata din zece salvatori montani din Gorj, Arges, Hunedoara, Mures si Covasna va reprezenta Salvamont Romania la Congresul International de Salvare pe partiile de schi organizat de Federatia Internationala a Patrulelor de Schi (FIPS) si Serviciul de salvare montana din Rusia ce va avea…

- Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, cu precadere cele din zonele montane, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, conducatorii auto sunt sfatuiți sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere,…

- Intentia Petrolului de a-l aduce pe prim-divizionarul Claudiu Herea, de la Sepsi Sf. Gheorghe, are o “noua sansa”, astazi, jucatorul bucurestean urmand sa-si rezilieze contractul cu echipa pregatita de Eugen Neagoe. Herea, 27 de ani, autor a 3 goluri in Liga I in prima parte a sezonului, nu a mai prins…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e fan declarat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și a facut o dezvaluire neașteptata. Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal din Romania. "Vom face asta pentru copii. Facem aceste…

- Potrivit meteorologilor, in mai multe localitati din judetul Gorj, Mehedinti (zona joasa), Olt, Valcea si Dolj se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, local, ceata va fi asociata cu burnita. Tot…

- 15 judete - Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Gorj, Olt, Dolj, Arges, Mehedinti, Valcea si Dambovita - se afla marti dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Din motive obiective, legate de starea de sanatate, pianista Daria Tudor nu mai poate onora invitația de a concerta joi la Filarmonica Pitești. Luand la cunoștința aceasta situație abia sambata seara, conducerea Filarmonicii Pitești a invitat ca solista a acestui concert pe violonista Simina Croitoru,…

- Sepsi Sf. Gheorghe a transferat in cursul zilei de vineri un fotbalist crescut de FC Barcelona. Formația din Liga 1 a semnat cu fundașul dreapta Albert Dalmau (25 de ani), care a venit de la Hercules Alicante. "Sepsi OSK anunta semnarea unui contract cu jucatorul spaniol Albert Dalmau Martinez. Fundașul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2:00 – 22:00, vantul…

- Meteorologii au emis luni avertizari Cod Galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, valabil pana la pranz. De asemenea, in judetele Cluj, Salaj si Caras-Severin este semnalata ceata care va reduce ...