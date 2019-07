Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul l-a validat, miercuri, pe Marian Neacsu, deputat Pro Romania, ex-PSD, pentru a ocupa functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Conform unor surse parlamentare, Marian Neacsu a obtinut 212 voturi pentru.

- Timp de trei zile, Romania a fost – așa a parut – una creștina, fara culte, fara etnii, rase umane. Marea schisma, de acum mai bine de o mie de ani, nu s-a vazut in vizita apostolica a Suveranului de la Vatican. Biserica ortodoxa, cea catolica, greco-catolica, și celelalte existente au fost deopotriva,…

- Vremea capricioasa produce pagube pentru unii, dar, in acelasi timp, face un adevarat spectacol pe crestele de munte. Marea de nori si podurile de gheata au devenit atractii pentru turistii pasionati de drumetii montane in zonele salbatice din Bucegi.

- Romanii au rezervat in doar trei ore de la deschiderea programului ”Rabla pentru electrocasnice” un numar de 55.000 de vouchere, in valoare de 18 milioane de lei, aproape jumatate din suma totala alocata, de 40 de milioane de lei. Cele mai multe vizeaza televizoarele, iar Bucureștiul domina topul rezervarilor,…

- Mai multe trupe, printre care Vama si Taxi, vor concerta duminica, 19 mai, in Piata Victoriei in cadrul manifestatiei „Toti pentru Europa“, eveniment ce are ca scop mobilizarea cetatenilor la urne pe 26 mai. De asemenea, pe scena vor urca personalitati precum filosoful Mihai Sora si actorul Marius Manole.

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, marti, un nou atac la PSD, acesta spunand, la Ploiesti, ca „sunt unii care s-au adunat intr-o grupare PSD”, care fac campanie cu un discurs anti-european. „Hotii s-au cocotat in fruntea statului. Romanii trebuie sa dea un raspuns”, a mai adaugat presedintele.

- Aproape 50 de persoane fosti jucatori, antrenori si conducatori la echipa de fotbal Tractorul Navodari, desfiintata in anul 1997 au participat la un eveniment emotionant, o reunire a lor, la 22 de ani de la disparitia formatiei. Cum se obisnuieste in asemenea ocazii, cei inca in putere au participat…