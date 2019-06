Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, s-au aflat printre membrii familiei regale britanice care au participat sambata la parada militara anuala care marcheaza oficial ziua de nastere a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, primul angajament public al lui Meghan de la nasterea fiului sau Archie,…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate “Vizita Papa Francisc 2019” precizeaza ca peste 150 de mii de bucureșteni au participat astazi la evenimentele publice ale Sanctitații Sale, de la aterizarea in Romania pana la retragerea la Reședința Oficiala. Comparativ cu anul 1999 cand Papa Ioan Paul…

- Principele Radu al Romaniei a participat, joi, la vernisajul celor doua expozitii dedicate Regelui Ferdinand, respectiv Reginei Maria, la implinirea a 100 de ani de la vizita cuplului regal in Oradea, organizate de Muzeul Orasului Oradea in Cetatea medievala. "As vrea sa va transmit intreaga…

- Candidatul Republicii Moldova la Premiul Nobel pentru Pace 2019, inotatorul Ion Lazarenco, a participat la cea de-a 9-a editie a Olympic FestCentrul capitalei a adunat astazi mii de persoane pasionate de sport, printre care oficiali, profesioniști de profil, dar și amatori de diferite

- Mircea Cartarescu a fost invitatul dialogului de deschidere al festivalului „Noaptea cartilor” din Malaga care, ajuns la cea de-a cincea editie, a avut cea mai mare participare din istoria sa, aproximativ 10.000 de oameni. Sambata, autorul „Solenoid” a vorbit cu scriitorul si traducatorul Carlos Pranger,…

- Marele eveniment sportiv pe 2019 “Vasluiul Pedaleaza” a inceput dis de dimineata pe o vreme mai posomorata ce nu indemna oamenii sa iasa din case. Totusi incet incet biciclistii s-au strans si au venit in “Piata Civica” unde au primit veste reflectorizante gratuit din partea sponsorilor. Dupa ora 11…

- In premiera, patru orașe din Republica Moldova vor avea ocazia sa vada reconstituirea celui mai dramatic eveniment din istorie – de pe Via Dolorosa, pe Dealul Golgotei. Drumul Crucii este proiectul care reinvie evenimentele dupa instanțele de judecata, pe crucea de pe Golgota.

- In ziua de 16 martie a.c.in organizarea C.S.Maratin Rivulus Dominarum Baia Mare a avut loc editia a VII-a a concursului INDOOR , in sala de sport al colegiului tehnic C.D.Nenitescu, competitie la care au participat 65 de sportivi de la CS Nord Team Bistrita,CS Garage Racing, CS Spria,CS Nord,CS…