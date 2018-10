Shinzo Abe, primit solemn la Beijing

Stiri pe aceeasi tema

- China si Japonia s-au angajat vineri sa construiasca relatii mai apropiate si sa intensifice cooperarea economica, intr-un 'punct de cotitura istoric' al relatiilor lor si pe fondul frictiunilor comerciale cu Washingtonul, transmit Reuters si dpa. Premierul japonez Shinzo Abe, aflat intr-o vizita…

- Oficialii de le Beijing sunt tot mai constienti si ingrijorati ca presedintele american Donald Trump ar putea fi serios in promisiunea sa de a revizui relatiile bilaterale cu China, comenteaza CNN.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a declarat vineri ca dorește o abordare mai dura a Administrației Trump in ceea ce privește relațiile cu China, menționand ca „acțiunile Chinei trebuie ajustate”, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Conform declarațiilor…

- Vizita secretarului de stat american Mike Pompeo la Beijing a inceput luni cu o intalnire tensionata cu omologul sau chinez, Wang Yi, pe fondul inrautatirii relatiilor bilaterale, ca urmare a razboiului comercial, dupa ce SUA au impus taxe la importuri de bunuri chinezesti, iar China a reactionat…

- Premierul chinez Li Keqiang a criticat miercuri "unilateralismul'' care ameninta comertul liber la nivel mondial dupa o escaladare a conflictului comercial dintre Beijing si Washington, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Este esential sa sustinem principiile fundamentale ale multilateralismului…

- Xi Jinping va participa la Forumul Economic Estic pe care Rusia il organizeaza in fiecare an incepand din 2015 la Vladivostok, marele sau port din Pacific, a declarat ministrul adjunct de externe Zhang Hanhui. Este prima oara cand presedintele chinez participa la aceasta reuniune organizata in orasul…