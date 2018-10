Shimon Galon renoveaza fostul Hotel Dunarea de langa Gara de Nord. Ce alte proiecte are in portofoliu?

Stiri pe aceeasi tema

- I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 august 2018 II. PROIECTE DE ORDONANȚE…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, a primit astazi vizita ambasadorul Irlandei in Romania, Derek Feely, la discuții participand și atașatul comercial in cadrul Ambasadei, Liviu Buzila. In cadrul discuțiilor, excelența sa Derek Feely a transmis ca scopul vizitei in județul…

- Linia de metrou care va ajunge la Otopeni primește finantare europena. Si japonezii acorda un imprumut consistent pentru acest proiect, dar lucrarile, cel mai probabil, nu vor fi gata pana la Campionatul European de fotbal din 2020.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca sunt in analiza 13 proiecte de investiții private in Romania ce insumeaza investiții in valoare de 1,36 miliarde lei și care vor primi ajutor de stat pana la sfarșitul acestei luni.„Modificarea schemei de ajutor de stat pentru…

- Ucraina a inchis punctele de intrare cu peninsula Crimeea, anexata de Rusia, din cauza unui misterios incident chimic care a provocat niveluri ridicate de dioxid de sulf, informeaza vineri agentia dpa.

- Consiliul National al PNL se reuneste sambata la Palatul Parlamentului, iar la sedinta este asteptat si presedintele Klaus Iohannis, dupa ce invitatia i-a fost adresata de liderul formatiunii, Ludovic Orban. UPDATE 11:33 Klaus Iohannis: Au inceput acțiuni de neimaginat Președintele Iohannis a taxat…

- Comitetul interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri a aprobat, in sedinta de vineri, 23 de proiecte, a anuntat la finalul reuniunii ministrul Culturii, George Ivascu. "In ceea ce priveste aniversarea Centenarului Marii Uniri, Guvernul Romaniei, autoritatile centrale…

- Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de bilant, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Nu vom vorbi…