- Sportiva slovaca Anastasia Kuzmina si-a consolidat sambata pozitia de lider in clasamentul general al Cupei Mondiale de biatlon, gratie victoriei in urmarirea de la Oberhof (Germania), la doua zile dupa ce castigase aici si proba de sprint. Anastasia Kuzmina, dubla campioana olimpica la…

- Schioarea americana Mikaela Shiffrin a dominat miercuri slalomul feminin de la Zagreb, obtinand a 38-a sa victorie in Cupa Mondiala de schi alpin, a 28-a in disciplina sa favorita, si al 7-lea succes din acest sezon. Cronometrata in cele doua manse cu timpul de 1min53sec07/100, Shiffrin,…

- Simona Halep incepe noul an in forta. Simona Halep a caștigat, luni, fara emoții meciul disputat in primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, impotriva americancei Nicole Gibbs (110 WTA), scor 6-4, 6-1. Sportiva a declarat ca se bucura de faptul ca a reusit sa inceapa primul ei an pe locul I WTA cu…

- O locuitoare a statului New York din Statele Unite a cumparat un bilet de loterie ciștigator in timp ce statea la coada pentru a verifica alte bilete la chioșc, transmite Agenția UPI. Nicolina Pitruzzella, in virsta de 55 de ani, a comunicat publicației ca a decis sa-i cedeze rindul unui alt barbat,…

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.

- O americanca, prima femeie care a condus Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), a fost numita in in functia de director executiv al UNICEF, agentia Natiunilor Unite pentru protectia drepturilor copilului, a anuntat ONU vineri, scrie AFP. Henrietta Fore, 69 de…

- Echipa nationala de fotbal a Republicii Moldova incheie anul pe locul 167 in clasamentul FIFA, cea mai slaba clasare din istoria fotbalului moldovenesc.In utlima luna, reprezentativa tarii noastre a coborat o pozitie in ierarhia mondiala chiar daca nu a jucat niciun meci.

- Campioana en-titre a Romaniei la polo, Steaua Stirom Bucuresti, a invins marti, in deplasare, formatia spaniola CN Sabadell, cu scorul de 11-10, in cea de-a cincea partida din grupa B a Ligii Campionilor. Scorul pe reprize a fost 3-0, 4-4, 1-3, 3-3.In primul meci din grupa B, Steaua a pierdut…

- Cu Ciprian Tatarusanu titular, Nantes a obtinut o noua victorie in Ligue 1, 1-0 pe teren propriu cu Angers. Unicul gol al partidei a venit in minutul 24, prin Sala, care a inscris din penalty. (VIDEO) Tatarusanu a fost titular si a avut o evolutie singura, bifand al saptelea meci din actuala stagiune…

- Austriacul Marcel Hirscher a castigat slalomul urias de la Alta Badia (Italia), desfasurat duminica in cadrul Cupei Mondiale masculine de schi alpin, obtinand cu aceasta ocazie a cincea sa victorie in statiunea italiana de sporturi de iarna, scrie Reuters.

- Austriaca Anna Veith, campioana olimpica in 2014, a castigat duminica cel de-al doilea slalom super-urias de la Val d'Isere (Franta), din cadrul Cupei Mondiale feminine de schi alpin, informeaza Reuters. Aceasta este prima victorie pentru Veith dupa o accidentare grava suferita la genunchi in octombrie…

- SKA Moscova este pe val in Euroliga de baschet masculin. Moscoviții au obtinut a patra victorie consecutiva in aceasta competitie și au devenit lideri solitari ai clasamentului profitand de pasul greșit facut o zi mai devreme de Olympiakos Pireu.

- Clubul Sportiv Municipal Zalau si-a desemnat cei mai buni sportivi ai anului 2017 odata cu finalul ultimei competitii oficiale din acest an. Conducerea clubului a asteptat si rezultatul atletei Paula Todoran de la Campionatul European de Cros, desfasurat duminica dimineata, in Slovacia, unde sportiva…

- Japonezul Ayumu Hirano si americanca Chloe Kim s-au impus in etapa a doua a Cupei Mondiale de snowboard in proba de half-pipe, competitie desfasurata in statiunea Copper Mountain din Statele Unite ale Americii.

- Americanul David Wise si frantuzoaica Marie Martinod au triumfat in etapa a doua a Cupei Mondiale de schi freestyle, proba halfpipe. Concursul s-a desfasurat in statiunea Copper Mountain din Statele Unite ale Americii.

- TSKA Moscova continua parcursul bun in Euroliga de baschet. Formatia rusa a obtinut a treia victorie consecutiva dupa ce a invins in etapa a 11-a echipa germana Brose Bamberg. TSKA s-a impus pe terenul adversarei cu scorul de 92-76.

- La Grand Prix Final G8 de la Abidjan (Coasta de Fildeș) au concurat cei mai buni 16 luptatori de taekwondo din lume in fiecare categorie de greutate. La 58 kg, Stepan Dimitrov a obținut o victorie dramatica, elimindindu-l pe ciștigatorul ediției trecute, mexicanul Carlos Navarro. Fiind condus cu 10-12,…

- Slovenia e matematic calificata in optimile de finala ale Campionatului Mondial dupa ce a trecut marți dupa-amiaza de Angola cu 32-25. Dupa ce au invins Franța și au pierdut cu Romania, slovencele au avut emoții ceva mai mult de o repriza și cu campioana Africii. Echipa pregatita de danezul Morten Soubak…

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.

- Handbalistele „tricolore” au debutat cu dreptul la Campionatul Mondial din Germania, dupa ce, vineri, au invins Paraguay (scor 29-17). Astazi, Romania va infrunta Slovenia, „surpriza” din grupe.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins astazi, la Trier, echipa Sloveniei, cu scorul de 31-28, in al doilea meci din grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. Este a doua victorie pentru tricolore, dupa succesul de ieri ...

- Schioarea canadianca Marie-Michele Gagnon, ocupanta locului 6 la ediția trecuta a Mondialelelor la super-combinata, este nevoita sa incheie prematur actualul sezon competițional din cauza unei grave accidentari suferite in timpul unui antrenament la Lake Louis, a anunțat Federația canadiana de schi.…

- Dupa victoria clara obtinuta la scor de neprezentare pe teren propriu cu 3-0 in fata celor de la St. Etienne, Bordeaux cauta victoria in meciul care va deschide runda a XVI-a din Ligue 1 pe terenul celor de la Dijon.A Aflati pe locul 10 cu 20 de puncte acumulate in clasament, cei de la Bordeaux pot…

- Serena Williams (36 de ani) isi doreste sa joace la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din 2018, insa revenirea sa pe teren ar putea fi amanata. Antrenorul Patrick Mouratoglou (47 de ani) nu e sigur ca eleva sa va putea sa realizeze ceea ce si-a propus. Sportiva din Statele Unite ale Americii…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a invins duminica seara, la Cluj Napoca, formația Olandei cu 75-68 (16-15, 18-12, 20-19, 21-22), in al doilea meci din Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2019. "Tricolorii" au obținut prima lor victorie cu noul selecționer, Zare Markovski pe banca…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- Schioarea germana Viktoria Rebensburg a caștigat proba de slalom uriaș din localitatea Statele Unite ale Americii, Killington.Sportiva in varsta de 28 de ani a obtinut a 15-a sa victorie in Cupa Mondiala de schi alpin.

- Ajunsa la 36 de ani, Serena Williams se poate declara o femeie implinita din toate punctele de vedere. Sportiva din Statele Unite ale Americii este o legenda a tenisului, iar in acest an s-a maritat cu Alexis Ohanian si a facut un copil.

- Hyundai vrea sa lanseze patru modele 100% electrice si sase hibrizi in Europa, pana in anul 2020, potrivit lui Thomas Schmid, directorul de operatiuni al companiei. 0 0 0 0 0 0 Hyundai are planuri mari privind dezvoltarea activitatii sale pe piata europeana. Asiaticii pregatesc lansarea…

- Omul de afaceri Dinu Pescariu, vizat de DNA in doua dosare, a primit voie de la judecatorii ICCJ sa plece din țara. Pescariu este judecat sub control judiciar in dosarul „Microsoft 3”.MINUTA: 2607/1/2017/a1.5 - Admite cererea formulata de inculpatul Pescariu Dinu Mihail (... ). Incuviinteaza…

- Schioara slovaca Petra Vlhova a caștigat slalomul feminin, desfasurat in orasul finlandez Levi. Ea a inregistrat al treilea sau succes in Cupa Mondiala de schi alpin.Vlhova a devansat-o cu 10 sutimi de secunda pe tripla campioana mondiala, americanca Mikaela Shiffrin.

- Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va evolua duminica, de la ora 13.00, in fata propriilor suporteri la stadionul Unirea din Suceava in cea de-a 7-a etapa din Divizia Nationala, ultima oficiala din turul de campionat. Sucevenii pregatiti de antrenorul Marius Coltuneac vor ...

- Natalina Brinza a devenit medaliata cu bronz la Cupa Mondiala la tenis de masa, care a avut loc in Republica Insulelor Fiji. Sportiva din Balți, care este campioana Moldovei printre cadeți, a evoluat in componența naționalei Europei, fiind intr-o echipa cu Elizabet Abramean (Rusia), Jamilia Laurenzi…

- ”Urșii” au spart gheața in acest sezon al Ligii Naționale. Dupa schimbarile drastice din aceasta saptamana, BC Timba a invins-o pe Dinamo București intr-un duel considerat deja pentru supraviețuire, scor 87-71 (45-32). Galben-negrii, conduși de ”interimarul” Dan Ionescu, au avut emoții doar pe parcursul…

- Jack Sock, invingator la Paris-Bercy. Jucatorul american a obținut calificarea la Turneul Campionilor de la Londra. Tenismanul american Jack Sock a caștigat duminica primul sau titlu de categoria Masters 1.000 ATP, invingandu-l in trei seturi, 5-7, 6-4, 6-1, pe sarbul Filip Krajinovic in finala turneului…

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova s-au impus fara emotii, scor 3-0 (25-15, 25-18, 25-14), in confruntarea de astazi de pe teren propriu, cu Unirea Dej, din cadrul etapei saptea din Divizia A1. Oltenii au avut patru victorii si trei infrangeri, ...

- Dupa ce in urma cu doua zile si-a asigurat pozitia de lider in clasamentul ATP la finalul acestui sezon, ieri, Rafael Nadal l-a invins pe uruguayanul Pablo Cuevas in optimile de finala ale turneului de la Paris, scor 6-3, 6-7, 6-3. Spaniolul, in varsta de 31 de ani, si-a adjudecat actul inaugural fara…

- Un elev din Constanta a obtinut punctajul maxim la bacalaureatul american, cu toate ca subiectele de examen nu se regasesc in materia studiata de elevi in tara noastra. Este in clasa a XII la Liceul de Informatica, iar aceasta performanta il va ajuta foarte mult pe viitor, cand doreste sa se inscrie…

- In luna februarie a acestui an, Spitalul Clinic Judetean de urgenta "Sf. Apostol Andrei Constantaldquo; a organizat o licitatie pentru contractul de paza si monitorizare, potrivit anuntului nr. 400123 privind achizitiile publice.Acordul cadru pus la bataie de cea mai mare unitate sanitara din judet…

- O fata de doar 11 ani din statul american Colorado a devenit cel mai tanar om de știința din SUA. Copila a creat un aparat care poate detecta plumbul din apa mai bine decat metodele tradiționale.Aceasta invenție i-a adus victoria la un concurs din Statele Unite.

- In cadrul etapei a IV-a a Diviziei Nationale de rugby, CSM Suceava va juca maine de la ora 10.00 pe stadionul „Unirea” cu formatia Stiinta Petrosani. Sucevenii vor sa-si treaca in cont prima victorie din acest sezon competitional, chiar daca vor avea in fata un adversar experimentat. Elevii antrenorului…

- Companii de consultanta aflate in cautarea firmelor romanesti dornice sa isi exporte produsele pe piata americana, producatori de echipamente medicale care au stabilit deja intalniri cu spitalele din tara si directori care cauta sa acceseze sistemul de invatamant sunt prezenti la Trade Winds.…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat, marti, ca va fi initiat un proiect de lege care sa permita trecerea bazei sportive de la Arenele BNR la Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) prin intermediul unui schimb de terenuri.

- Voleibalistii echipei Clubului Sportiv Municipal Suceava au debutat in noul sezon al Diviziei A2 la finele saptamanii trecute. Coordonati de pe banca tehnica de proaspatul antrenor-jucator Tudor Orasanu, sucevenii au castigat cu scorul de 3-1 pe terenul formatiei CTF Mihai I Bucuresti. CSM Suceava a…

- Trei vasluieni, Mircea Hondru, Andrei Chiriac și Dragoș Chiriac, au obținut și bronzul mondial cu echipa Romaniei de tull. O alta vasluianca, Adelina Alicia Mihai, este vicecampioana mondiala la lupta tradiționala. Sportiva de la “Liga de Est” este campioana mondiala și cu echipa de junioare a Romaniei,…

- Al-Ahli Dubai, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a bifat o noua victorie pe teren propriu in fața celor de la Emirates Club, scor 4-0, in etapa a 4-a din campionatul Emiratelor Arabe. Tehnicianul roman n-a avut niciun moment emoții pentru ca echipa sa a deschis scorul dupa numai 10 minute printr-un…

- Corona Sportul Studentesc Brasov a debutat in weekend in noul sezon al SuperLigii naționale de polo. Poloiștii au avut o deplasare dificila, la Oradea, unde au infruntat-o pe CSM Digi. Ei au fost invinși vineri, cu scorul de 7-5, dar au obtinut și o victorie in dubla confruntare din debutul noului…