- Titlul mult așteptat al urmatorului film James Bond a fost dezvaluit in sfarșit – No Time to Die. Anunțul a fost facut marți de producatori, pe Twitter, la scurt timp dupa lansarea teaserului. Titlu transmite un sentiment de nostalgie și urmarește tiparul anilor ‘ 70, scrie Hollywood Reporter. Se zvonește…

- Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea PSD de modificare a statului partidului si de inregistrare a noii conduceri, rezultata in urma congresului din 29 iunie. Pe de alta parte, instanta a respins cererea de interventie depusa de fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, insa decizia…

- Actrița Lashana Lynch ar putea prelua rolul agentului 007 in urmatorul film din franciza „James Bond”. Discuțiile ca urmatorul James Bond ar putea fi negru au inceput in 2015. Iar actorul de culoare Idris Elba are fizicul si carisma necesare pentru a prelua stafeta de la Daniel Craig, care il interpreteaza…

- Vadim Brinzan spune ca, la intoarcerea in Republica Moldova, dupa ce a trait mai mulți ani in Statele Unite, se simte de parca a ajuns „in țara lui James Bond și Mata Hari, aici nimeni nu vorbește la telefon”.

- James Bond a avut parte de o vizita regala pe platourile unde se filmeaza cel de-al 25-lea film al francizei. Printul Charles in persoana a mers la studiourile Pinewood din Iver Heath, unde s-a intalnit cu actorul Daniel Craig, care joaca rolul agentului 007, dar si cu Ralph Fiennes si Naomie Harris,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca pensiile nu sunt in pericol. Ministrul a mai spus ca recalcularea pensiilor se va desfasura in continuare, cu toate ca Legea Pensiilor a fost respinsa miercuri in Senat. Teodorovici a declarat ca legea va fi aprobata la Camera Deputatilor.

- Mary J. Blige va adauga in curand și un premiu BET pentru intreaga sa cariera pe raftul sau aglomerat de alte premii. Cantareața are deja noua premii Grammy, opt albume de platina, doua nominalizari la Premiile Oscar, doua nominalizari la Globul de Aur și o nominalizare la SAG. Pentru munca sa in “Mudbound”,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat ipoteza ca realizatorul TV Mihai Gadea sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale, spunand ca a scazut mult nivelul de exigenta, daca se vorbeste de asemenea candidati.