Sheriff Tiraspol l-a transferat pe brazilianul Leandro Ribeiro

- Carlos Ghosn, președintele și CEO-ul Alianței Renault - Nissan - Mitsubishi, a fost arestat lunea trecuta in Japonia pentru ca a raportat venituri mai mici decat in realitate in documentele oficiale Nissan și pentru ca a utilizat banii constructorului in interes personal. Noi acuzații i-au fost aduse…

- Tanarul de 28 de ani din Piatra Neamț care fusese ranit grav intr-o explozie produsa miercurea trecuta intr-un bloc din Piatra Neamt si a fost transferat saptamana trecuta la un spital din Belgia murit. El fusese transferat joia trecuta la o clinica din Belgia specializata in tratarea marilor arși.…

- Decizie de ultim moment in cazul lui Florin Busuioc. Medicii de la spitalul din Craiova au decis sa-l transfere la un spital din Capitala. Cel mai probabil, acesta va fi dus la spitalul Floreasca sau la spitalul Fundeni din Capitala.

- Exact la trei ani de la Colectiv, autoritațile nu au gasit în spitalele din România un pat liber pentru a-l trata pe tânarul care a suferit arsuri pe aproximativ 75% din corp, în urma exploziei din Piatra Neamț.

- Un barbat suspectat de uciderea si violarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost extradat din Germania in Bulgaria, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ministerului bulgar Justitiei, relateaza...

- Alisson s-a transferat in aceasta vara la Liverpool, club cu care a semnat pana in 2024, AS Roma incasand in schimbul sau suma de 62 de milioane de euro. Brazilianul care a implinit 26 de ani pe 2 octombrie a dezvaluit ca despartirea de capitolini nu a fost una usoara."Plecarea de la Roma…

- Dan Nistor (30 de ani) a dezvaluit astazi ca unul dintre jucatorii dinamoviști care n-a vrut sa mai ramana in Ștefan cel Mare a fost Antun Palic, care "a forțat mana conducerii și a fost lasat sa plece". Fostul mijlocaș a ajuns la inceputul acestui sezon de la Dinamo la Sheriff Tiraspol in Republica…

- Transferat pe taram asiatic in luna martie a acestui an, de la formatia lui Gheorghe Hagi, Chitu a semnat un contract valabil pana la sfarsitul anului 2019 si s-a impus rapid in primul „11” al coreenilor. In cele sase luni petrecute la Daejon, fostul campion al Romaniei si-a...