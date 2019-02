Sheppard se inscrie in competitia Eurovision 2019 cu noul single – „On My Way”

Dupa un 2018 plin, Sheppard, renumita formatie australiana, incepe anul in forta si lanseaza single-ul „On My Way”, un material molipsitor, ce are toate datele necesare pentru a castiga Eurovision 2019. Noua piesa este scrisa si produsa in colaborare cu Jon Home, care a compus si hit-ul „Be Alright” de la Dean Lewis. „On My Way” vine in continuarea succesului inregistrat de piesa „Coming Home”, care a dominat clasamentele anului precedent – #1 in clasamentul Australian AIR 100% Indie, timp de 59 de saptamani. „Acest cantec este despre acel cineva care tanjeste dupa incontrolabila caldura si pasiune,…