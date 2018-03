Stiri pe aceeasi tema

- Samruk-Kazyna - Fondul Suveran de investitii din Kazahstan - a oferit grupului energetic anglo-olandez Royal Dutch Shell ocazia de a achizitiona o participatie minoritara importanta in compania nationala de...

- Publicam astazi a doua parte a interviului cu Mohammad Murad, presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, care spune ca statul roman pierde 10.000 de euro cu fiecare om care alege sa paraseasca tara, si ca Romania ar trebui sa ceara compensatii de la tarile unde acestia aleg sa munceasca…

- Investițiile și afacerile din România trec Prutul. În Republica Moldova, Asociația Investitorilor din România va consolida mediul de afaceri transparent, va crea noi locuri de munca și va atrage investitori straini pe piața moldoveneasca. În cadrul emisiunii…

- Consiliul Concurentei analizeaza preluarea companiilor Cemacon si Cemacon Real Estate de catre PIF Industrial S.R.L si Dedeman, firme care fac parte din acelasi grup. PIF Industrial are ca obiect de activitate acordarea de consultanta pentru afaceri si management. Obiectul de activitate…

- Unul dintre cele mai mari site-uri despre pariuri sportive din Europa a trecut printr-un proces de rebranding pentru a se alinia tendintelor pietei de pe continent. Majoritatea tarilor din Europa fie si-au reglementat deja domeniul pariurilor online, fie sunt in proces de reglementare, lucru…

- In sezonul viitor al cupelor europene, din topul realizat de UEFA pe ultimii 5 ani va disparea sezonul 2013-2014, cel mai bun al Ligii 1 din ultimele 10 sezoane. In 2013-2014, reprezentantele Ligii 1 in cupele europene au adus 6,875 puncte pentru clasamentul coeficientilor, care vor fi "sterse" incepand…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- 4 martie 1977, ora 21:22:22. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si cu o durata de circa 56 de secunde zguduia Romania. Bilantul? 1.570 de victime, majoritatea in Bucuresti, 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte prabusite in toata tara. In 2017, cu

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo, dar viseaza la un transfer tot afara: ”Am oferte din China, Spania și Kazahstan”. Razvan Raț (36 de ani) a reziliat recent contractul cu Rayo Vallecano și a ramas „șomer”. A venit la lansarea candidaturii lui Ionuț Lupescu la șefia FRF, alaturi de alți „șomeri”,…

- Romania, ultimul loc in UE la atragerea profesionistilor si talentelor pe piata muncii si locul 64 din 119 intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47),…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, se arata ingrijorat de situatia moldovenilor care muncesc in Rusia. Potrivit lui, situatia economica instabila din Federatia Rusa i-ar putea determina pe acestia sa revina acasa. In acest sens, oficialul moldovean a identificat o solutie ce ii…

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47), Kazahstan (locul 51), Rusia (locul 53) sau Botswana (locul 62).…

- Esti parior? Atunci cu siguranta te va interesa aceasta stire! Intr-un comunicat de presa publicat recent pe site, Intelbet anunta schimbarea numelui site-ului in Legalbet.ro. Se va schimba ceva din perspectiva pariorilor din Romania? Afla in cele ce urmeaza raspunsul la aceasta intrebare, dar si ce…

- La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Parlament, Tariceanu a precizat ca discutiile s-au axat pe domeniul economic. "Noi avem intalniri permanente, probabil ca nu e zi din saptamana in care sa nu ne intalnim si sa…

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, potrivit Agerpres. "Pentru atingerea…

- OMV Petrom, cea mai mare companie petroliera din Romania, cauta posibilitati de dezvoltare in Marea Neagra, in Kazahstan si in zona de est a Marii Mediterane, a anuntat, miercuri, Mariana...

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea este acuzat de coruptie. Prim-ministrul israelian va fi obligat sa demisioneze, anunta Haaertz, un important cotidian din Israel. Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi…

- Fondatorii Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, vor sa achitioneze un pachet de 63,27 milioane de actiuni, echivalentul a 55,5% din producatorul de caramida Cemacon Cluj (CEON), al doilea jucator dupa cota de piata din tara, reprezentand o tranzactie de 34,8 mil. lei. Oferta se va…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca va milita pentru ca parintii sa fie obligati prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, iar daca refuza acest lucru, sa plateasca o amenda care va finanta sistemul de sanatate. "Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele.…

- 'Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele. Daca nu doreste sa fie informat, sa il oblig sa se informeze. Si daca nu doreste sa se informeze, sa plateasca o amenda, pentru ca statul roman investeste bani in tot ceea ce foloseste individul. (...) Asa cum statul ofera, si parintele poate…

- In toamna anului trecut am avut și acțiuni ilegale, pentru ca legea finanțelor publice spune foarte clar ca doar cu șase luni inainte de introducerea unei prevederi poate fi schimbat Codul Fiscal, ceea ce nu a fost cazul, a declarat Winkler.

- Vanzarea complexului hotelier Radisson din centrul Capitalei marcheaza nu doar cea mai mare tranzactie imobiliara cu un singur activ realizata vreodata in Bucuresti, ci si intrarea in Romania a unuia dintre cele mai mari fonduri americane. O piata dominata de investitori care acumuleaza proprietati…

- Producatorul roman de inghetata Betty Ice, detinut de omul de afaceri Vasile Armenean, a ajuns la un acord de vanzare catre gigantul anglo-olandez Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara si liderul pietei de inghetata din Romania, scrie Magazinul Progresiv, care la randul sau citeaza…

- Joana Vasconcelos, unul dintre cei mai importanti artisti vizuali contemporani, spune ca Romania e o tara fantastica, apreciaza arta lui Brancusi si ca va reveni peste doi ani, cu o expozitie personala. "E o tara fantastica. Sunt foarte multumita, am intotdeauna impresia ca, in ciuda diferentelor,…

- Romania trebuie sa investeasca masiv in infrastructura si in fabrici noi, pentru a nu mai fi in postura de a vinde doar ce produc altii, insa este nevoie de capacitati de productie noi iar statul poate juca un rol alaturi de investitiile private, inclusiv prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii,…

- Halep a scapat de Muguruza. Iberica, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei , fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana la Roland Garros in…

- Ana Bogdan a reusit cea mai importanta performanta a carierei, dupa calificarea in turul trei al Australian Open. Sportiva din Romania a trecut in trei seturi, 1-6, 6-2, 6-3, de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 54 WTA

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Joi, 18 ianuarie Feminin – simplu ANA BOGDAN (104 WTA) – Yulia Putintseva (54 WTA) (ORA 3.30) SORANA…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Joi, 18 ianuarie Feminin – simplu SIMONA HALEP (1 WTA) – Eugenie Bouchard (Canada, 112 WTA) SORANA…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 IRINA BEGU (40 WTA) – Petra Martici (Croația,…

- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3, pe Zarina Dias (Kazahstan), locul 60 WTA, calificandu-se in mansa a doua a Australian Open.Partida a durat doua ore si 19 minute. In ultimul game, romanca a avut nevoie de sapte mingi de meci pentru a se impune in…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Anatolie Stati, considerat cel mai bogat om din Republica Moldova, va cere judecatorilor vanzarea fortata a unei participatii de 5,2 miliarde de dolari la zacamantul Kashagan, detinut de Fondul Suveran de investitii din Kazahstan, daca Astana refuza sa plateasca o decizie de arbitraj, a anuntat marti…

- Simona Halep – Aryna Sabalenka, in sferturile turneului de la Shenzen. Meciul se disputa joi, dupa ora 9:00. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in…

- Șocul acestui sfarșit de an este fuga lui Radu Mazare din Romania, cel care a cerut azil politic in Madagascar. Mazare susține ca in Romania a fost persecutat de ”statul paralel” și a spus ca se va intoarce in țara doar in momentul in care justiția din Romania va funcționa normal. Citește…

- Cristi Pustai, 52 de ani, risca sa fie demis in aceasta iarna de conducerea lui Gaz Metan. Șefii clubului aflat pe locul 12 ar vrea sa produca un șoc la echipa din Mediaș. Site-ul tuttomercatoweb anunța ca Gaz Metan negociaza cu italianul Rino Lavezzini, 65 de ani. Acesta e in prezent liber de contract…

- ACS Poli Timisoara si-ar putea rezolva o parte din problemele financiare prin vanzarea unui jucator important la FCSB. George Becali il vrea pe Andrei Artean la vicecampioana Romaniei, iar Radu Birlica i-a fixat acestuia din urma pretul: 250.000 de euro si un procent dintr-o tranzactie ulterioara. „Este…

- Cosmin Contra nu are de unde alege: ”Acum suntem foarte puțini”. Selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, este preocupat de faptul ca nu are prea mulți jucatori din strainatate pe care poate conta. Cosmin Contra a a dat exemplul campionatului din Spania. Tehnicianul spune ca, pe…

- T-Mobile Austria, divizia de telefonie mobila a grupului german Deutsche Telekom, a anuntat vineri achizitia UPC Austria, cel mai mare operator de comunicatii prin cablu din aceasta tara, pentru 1,9 miliarde euro, pentru a crea un grup integrat de comunicatii, capabil sa ofere servicii integrate fix-mobil:…

- Lantul international de farmacii Dr.Max a achizitionat grupul A&D Pharma prin GLEBI HOLDINGS PLC. A&D Pharma detine retelele Sensiblu si Punkt, distribuitorul Mediplus in Romania si A&DPharma Marketing&Sales - unul dintre cele mai mari platforme de marketing si vanzari farmaceutice din Europa Centrala…

- Analistul politic Dan Dungaciu a declarat ca daca ar fi sa revina monarhia in Romania nu ar ține nici de clasa politica, nici de Casa Regala. "Va veni de la alți ei, care, daca se vor implica, vor reașeza Romania intr-o zona strategica”, a explicat aceasta."Daca ar fi sa se intample nu va…

- Cine va raspunde in cazul in care primarul general al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, nu va mai reveni in Moldova dupa plecarea sa in Romania? Ce crede ex-președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova Dumitru Pulbere.

- Aproape sigur, primul meci amical se va disputa in Romania, probabil la Craiova, cu Israel, iar cel de-al doilea in deplasare, cu Irlanda. Niciuna dintre selectionate nu este calificata la tuneul final al CM 2018. In toamna lui 2018, din luna septembrie, au loc partidele din nou-infiintata…

- Un celebru lanț de farmacii din Romania va ajunge in proprietatea unor cehi. Fondul de investitii Penta a semnat preluarea A&D Pharma, grupul din care face parte Sensiblu. Suma pentru care s-au ințeles cele doua parți s-ar duce chiar spre 400 de milioane de euro, potrivit unor informatii ale…