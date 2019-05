Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Reyez, renumita artista originara din Toronto, lanseaza single-ul „Imported”, o colaborare inedita cu rapper-ul 6LACK, care va fi integrata pe urmatorul album, pe care Jessie il va lansa anul acesta. „Imported” este un duet R&B excepțional, reprezentand și prima lansare din 2019 a lui Reyez,…

- Premiera în presa din România. Patronii principalelor institutii de stiri au dezvaluit, la Realitatea TV, în emisiunea "România 2019", moderata de Cozmin Gusa pe cine vor sustine la alegerile parlamentare si

- Conceptul electric ID a fost prezentat de Volkswagen in cadrul Salonului Auto de la Paris din 2016. Intre timp, reprezentanții constructorului german au oferit o serie de informații noi referitoare la hatchback-ul electric. In cursul zilei de ieri, Grupul Volkswagen a organizat conferința anuala a companiei…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 15 martie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi, in regia lui Hero Lupescu, scenografia George Dorosenco, coregrafia Doina Andronache, asistent de regie Cristina Costescu, maestru de cor Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va…

- Versiunea de fata are sub capota un nou motor de 2.2 litri realizat de catre Mitsubishi care se anunta drept unul dintre cele mai bune din segmentul pick-up din Europa. CITESTE MAI MULTE AICI Autor: AL Sursa: Autolatest Tags:noul…

- Comedia "Faci sau Taci", in regia lui Iura Luncasu, si animatia "Corgi, Cateii Reginei" in varianta 3D, regizata de Ben Stassen, vor avea premiera in cinematografele romanesti pe 15 martie, scrie news.ro.In "Faci si Taci", politia romana, cu sprijinul autoritatilor spaniole, pune la cale un…

- Teatrul Municipal Ariel Ramnicu Valcea va prezenta, duminica, 3 martie, la Cinema „Geo Saizescu”, incepand cu ora 12.00, o noua premiera, “Gagagugucucuriguuu!”, un musical pentru copii, adaptarea fiind realizata de Constantin Brehnescu, dupa “Punguța cu doi bani” de Ion Creanga. ...

- Timp de 6 generații – de la T1 la T6 – Volkswagen Autovehicule Comerciale a vandut aproape 12 milioane de unitați in toata lumea. Acum intreaga gama beneficiaza de un update important: T6.1. Cea mai noua versiune a acestui model ...