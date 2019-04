,SHAZAM!” este lider de box office pentru al doilea weekend consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent film cu supereroi, "Shazam!", s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american in acest weekend fara premiere notabile, conform cifrelor provizorii date publicitatii duminica seara de compania de specialitate Exhibitor Relations, citate luni de AFP, potrivit Agerpres. Productia…

- Abia lansat, filmul „Shazam!” devine liderul box office-ului romanesc dupa ce a fost vizionat in premiera de 41.872 de spectatori si a generat venituri in valoare de 983.881 lei. Povestea filmului porneste de la ideea ca toti avem puteri nebanuite de supererou, insa e nevoie doar de puțina magie pentru…

- Noul film cu supereroi ''Shazam!'', lansat vineri, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica seara de compania de specialitate Exhibitor Relations, potrivit AFP. Distribuita de Warner Bros., cea mai recenta productie…

- Din 5 aprilie vine in premiera pe marile ecrane ,,SHAZAM!”, urmatorul supererou din universul DC Comics, care si-a propus sa impresioneze cu numeroasele sale efecte speciale si incredibilul sau umor. Povestea filmului porneste de la ideea ca toti avem puteri nebanuite de supererou, insa e nevoie doar…

- E oficial! Serialul Netflix ”The Umbrella Academy” continua cu un al doilea sezon. Actorii care se vor intoarce in serial sunt Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher și Justin Min. Potrivit surselor Virgin Radio Romania, planul pentru sezonul 2 ”The…

- Lungmetrajul „Dumbo” al lui Tim Burton a inregistrat un debut sub asteptari in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 45 de milioane de dolari, scrie news.ro.Adaptarea facuta de Tim Burton pentru Disney ii are in distributie pe Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green si Danny…

- Noi proteste la Paris, unde "Vestele Galbene" s-au strans, pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste impotriva guvernului francez. "Vestele Galbene" s-au adunat pe bulevardul Champes Elysee și pe esplanada de langa Adunarea Naționala. Autoritațile se așteapta ca numarul acestora sa creasca pe…