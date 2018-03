Shawn Mendes vine cu cel mai sweet cover pentru piesa “Perfect”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- La doar cateva ore dupa ce a publicat “In my blood”, prima piesa marca Shawn Mendes lansata anul acesta, cantarețul ne seduce cu “Lost in Japan”. “Mi-am dorit sa va mai ofer un cantec” a fost mesajul postat de Shawn intr-o postare impreuna cu un preview, pe mai multe rețele de socializare, printre care…

- Shawn Mendes a emoționat tot internetul cu noua piesa lansata la miezul nopții, “In my blood”. In cadrul piesei cantarețul canadian și-a aratat latura sensibila și ne emoționeaza de la primul play. “In my blood” se anunța a fi piesa principala de pe urmatorul album al lui Shawn Mendes și cel de-al treilea.…

- What’s UP a lansat piesa “Doare”, single in care artistul iși canta povestea. In videoclip artistul este regasit pe malul marii, ingandurat, iar versurile evidențiaza sinceritatea cantarețului și sentimentele puternice. „«Doare» este cea mai matura și emoționanta piesa a mea de pana acum. Este despre…

- Selena ne reamintește ca nu se lasa afectata de vorbele urate ale societații și, mai mult decat atat, intr-un clip video postat pe contul personal de Instagram, cantareața ofera raspunsul perfect jignirilor aduse datorita faptului ca a pus cateva kilograme. ” Mitul frumuseții- o obsesie asupra frumuseții…

- Giulia ne da fiori cu noua piesa, creata in colaborare cu Irina Rimes pentru partea de compoziție. Piesa trezește la viața in preajma primaverii și arata care sunt lucrurile din care izvorasc sentimentele și care ne dau fiori. Piesa “Imi da fiori” te face sa visezi, sa suspini și sa o pui pe repeat,…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la actrita Robin Wright. “De ce? In primul rand pentru ca arata pur si simplu bestial in cele mai recente poze si in al doilea rand pentru ca astept cu mare nerabdare ultimul sezon din House of Cards, desi n-as vrea sa fie ultimul. Robin Wright, fosta…

- Randi, tribut pentru Laura Stoica. Randi aduce un tribut cantareței Laura Stoica, lansand un cover la indragita piesa „Nicio stea”. Piesa reinterpretata face parte dintr-o serie de videoclipuri marca Famous Production: Șlagare #famous. Acest proiect reprezinta o serie de live sessions prin care Randi,…

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Zayn declara ca piesa “a scapat” pe site datorita “lipsei de profesionalism”, dar acum nu o mai poate asculta nimeni. La doar cateva minute dupa ce piesa a fost lansata, fanii de pe rețelele de socializare au inceput sa dea share anunțului ce spunea ca artistul va pune gratis la download piesa “Don’t…

- Zedd si Shawn Mendes i-au furat inima lui Alice, pe Instagram! “De obicei, cand intalnesti barbati la costum, te gandesti ca ai de-a face cu oameni seriosi. Nu e si cazul nostru! Am dat peste aceasta poza pentru care celebrul DJ isi “decerneaza” singur Oscarul pentru cel mai bun photobomb al anului.…

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Zayn e una din cele mai bune voci ale pieței muzicale in momentul de fața și nu mai e un secret ca ii place sa se implice in proiecte care de care mai incendiare. Seara trecuta Zayn ne-a incantat cu un cover incredibil al piesei “You are not alone” a regelui pop Michael Jackson. Zayn... View Article

- “My own way” este o piesa inregistrata de Amy Winehouse pe cand cantareața avea doar 17 ani și a fost lansata online de un producator londonez pe nume Gil Cang. Producatorul declara ca a scris cantecul impreuna cu James McMillan și a incarcat piesa pe YouTube. Piesa a fost inregistrata inainte ca Amy…

- Piesele “Perfect”, “Castle on the hill” și “Shape of you” l-au ajutat pe Ed Sheeran sa devina artistul cu cele mai multe inregistrari vandute ale anului 2017. Albumul “Divide”, lansat in martie 2017 a devenit in doar cateva luni cel mai bine vandut album al anului. Ed Sheeran este al cincilea artist…

- Numele lui de scena e Two Feet, dar pe buletin scrie Zachary William Dess. I Feel Like I`m Drowning are și videoclip de saptamana trecuta, deși e o piesa aparuta acum trei luni. O recomandare de la Alexandra Gavrila. Two Feet are 24 de ani, este din America și piesa lui a reușit sa creeze un...…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…

- Meghan Trainor a lasat de ințeles ca urmeaza lansarea viitoarei sale piese intr-un mod super ingenios. Vedeta și-a anunțat lansarea pe toate conturile rețelelor de socializare prin bilețele personalizate, create special pentru fani. De-a lungul weekend-ului Epic Records au creat scrisori pe care le-au…

- Dupa succesul pieselor "Shape Of You" și "Perfect", Ed Sheeran se pregateste sa ia din nou topurile muzicale cu asalt. Artistul a decis sa inceapa promovarea baladei "Supermarket Flowers", piesa inclusa pe albumul "Divide".

- Știm ca francezii au 10 la romantism, și asta ne-a demonstrat Charlotte Gainsbourg, o cantareața ce a transformat piesa “Runaway” a rapper-ului Kanye West in șoapte romantice printre clape de pian. Totul s-a intamplat intr-un show televizat din Franța, intitulat “Taratata”. Artista a explorat atat de…

- SZA a lansat impreuna cu rapper-ul Towkio piesa “Morning view” și nu vrem sa sune prea dulce, dar iți da sentimentul ca ești pe plaja și privești rasaritul, in timp ce o asculți. Piesa este parte a albumului de debut al lui Towkio, denumit “WWW”. Sunetele calde ale chitarii combinate cu vocile celor…

- Post Malone tocmai ce a lansat ultima piesa la care lucreaza de ceva timp și e #boom. Piesa va fi și pe urmatorul album ” Beerbongs and Bentleys”. Colaborarea cu Ty Dolla $ign face piesa mai melodica, și am putea spune ca e chiar o continuare pentru “White Iverson”. Rapper-ul a anunțat de curand ca…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a inregistrat zece saptamani in fruntea Billboard Artist 100, in timp ce single-ul lui „Perfect” a petrecut unsprezece saptamani in topul Radio Songs si este al treilea cantec al muzicianului care ocupa locul intai in clasamentul Adult Contemporary, scrie News.ro.Citeste…

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Dua Lipa și-a gasit un grup de super cantarețe cu care sa imparta versurile piesei “Idgaf”, piesa in care artista vorbește despre fostul prieten. Cantarețele back-up sunt MØ, Charli XCX și Zara Larsson și Alma, toate pop staruri și prietene ale artistei. Vedetele au interpretat piesa in studio-ul BBC…

- Campion al vanzarilor de albume, cantaretul britanic de pop-folk Ed Sheeran se afla in competitie directa, miercuri seara la Brit Awards 2018 - recompensele muzicii britanice - cu noua revelatie Dua Lipa, o stea in ascensiune a R'n'B, relateaza AFP. Albumul ''Divide'' al cantautorului…

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Verișorul lui Ed Sheeran, regizorul Murray Cummings pregatește un film despre documentar despre viața artistului. Documentarul se intituleaza “Songwriter” și va prezenta povestea lui Ed Sheeran inca de la incputul carierei, cand acesta era doar un simplu baiat. “Ideea filmului este de a fi acolo atunci…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Shawn Mendes e probabil in vacanța dupa turneul global terminat in decembrie, sau cel puțin asta ne da de gandit din fotografia postata ieri pe contul de Twitter. Printr-o fotografie mega hot in care i se vad atat de bine patrațelele, Shawn Mendes ne face sa oftam atat din cauza abdomenului, cat și…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Cea mai noua piesa lansata de Drake, “God’s plan” este pentru a doua saptamana numarul unu in topul Billboard Hot 100 și se pare ca va cam ramane pe val. Piesa a fost ascultata de peste 83.3 milioane de ori doar in Statele Unite in prima saptamana, batand astfel toate recordurile pentru o piesa hip-hop....…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- In cazul in care te-ai saturat deja de melodia lui Post Malone, "Rockstar", sau de "Perfect" de la Ed Sheeran, avem pentru tine o veste buna. Dupa aproape 3 luni s-a schimbat liderul in topul cautarilor pe Shazam.

- Bruno Mars si muzica R&B s-au impus in fata reprezentantilor muzicii rap, Kendrick Lamar si Jay-Z, reusind sa castige premiile la principalele categorii ale celei de-a 60-a editii Grammy. Lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2017: GENERAL: – Albumul anului: ’24K Magic’ – Bruno Mars –…

- Ed Sheeran a inceput anul in forța. Dupa ce a anunțat ca s-a logodit cu Cherry Seaborn, prietena lui din copilarie, a trecut la pasul urmator, construirea cuibușorului de nebunii. Starul pop a cumparat 4 case alaturate in satul Suffolk, una dintre cele mai pitorești zone a Regatului Unit. Locația cuprinde…

- Ed Sheeran a inregistrat deja o serie de piese cu trupa de drum&base Rudimental de care vom auzi mai multe in perioada urmatoare. “Noul album va fi o noua direcție emoționanta pentru noi”, au transmis cei de la Rudimental, reveniți din nou pe val dupa ce au lansat piesa “These Days” acum trei zile.…

- Eminem revine pe primul loc in clasamentul Official Singles Chart Top 100 din Marea Britanie. Rapperul a dat lovitura cu single-ul ”River”, un featuring cu Ed Sheeran! Piesa lui Eminem a furat primul loc chiar de la britanicul Ed Sheeran care se afla de 6 saptamani pe primul loc cu super hitul ”Perfect”.…

- Cantaretii Dua Lipa si Ed Sheeran domina nominalizarile la editia din acest an a premiilor industriei muzicale britanice, Brit Awards, cu cinci, respectiv patru selectii, transmite AFP.Citeste si: Un lider PSD da SEMNALUL: 'Nu trebuie asteptat CExN de la Iasi. Trebuie actionat IMEDIAT...'…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran continua sa domine topurile muzicale din Marea Britanie și in prima saptamana a noului an. Ed e pe locul 1 atat in clasamentul albumelor, cat și in ierarhia single-urilor. Cel mai nou album, “Divide”, e inca no.1, iar piesa “Perfect” ocupa pentru a cincea oara locul 1.…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, scrie AGERPRES, citand Press Association. Citeste si: Simona Marcu, MESAJ pentru politicieni dupa castigarea presedintiei…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association. Cel mai recent material discografic al cantaretului Ed Sheeran, intitulat "Divide",…

- „Reputation" a condus clasamentul in primele trei saptamani de la lansare, dupa care s-a aflat in top 3. Albumul „÷ (Divide)" al lui Ed Sheeran, lansat pe 3 martie 2017, a urcat doua pozitii in top, pana pe locul al doilea, gratie single-ului „Perfect", care a petrecut a treia saptamana pe primul loc…