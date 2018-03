Stiri pe aceeasi tema

- Desi in ultimul sau interviu, acordat revistei Grazia, a fost reticenta in a confirma daca are o relatie, actrita din Basic Instinct si mogulul imobiliar au aparut ca doi adolescenti indragostiti, zilele trecute, in Miami. S-au sarutat si s-au imbratisat toata ziua pe un sezlong, iar seara au plecat…

- Macaulay Culkin (37 ani), cel care l-a interpretat la începutul anilor ’90 pe simpaticul Kevin din “Singur acasa&", a reușit sa renunțe la droguri și sa-și schimbe total stilul de viața.

- Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat acordarea de imprumuturi intragrup in valoare de 520 milioane lei, pentru finantarea planului de investitii al anului 2018, conform anuntului publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat acordarea…

- Victor Ponta nu rateaza nicio ocazie de a spune intamplari din trecutul lui Liviu Dragnea! Fostul președinte al PSD a dezvaluit ca Dragnea nu rata nicio ocazie de la vilele conspirative ale SRI și il numește mincinos pe actualul sau șef din Camera Deputaților. Asta, pentru ca liderul PSD a declarat…

- Inainte de a ajunge la Belo Horizonte, unde a fost operat ieri pentru fractura suferita la al 5-lea metatarsian, Neymar a stat o zi acasa. Starul lui PSG s-a simțit bine pe uriașul domeniu de la Mangaratiba, la 130 de kilometri de Rio de Janeiro. Mai ales ca a avut-o alaturi pe frumoasa lui iubita.…

- Exista un top al zodiilor in care nu ar trebui sa ai incredere niciodata intr-o relație de prietenie și pe care nu ar trebui sa le consideri amice cu adevarat. Ești curioasa despre cine este vorba?

- De un an și trei luni, starul serialului „Dinastia Tudorilor” este fericitul tatic al unui baiețel. Prezent la o emisiune televizata, actorul l-a prezentat lumii intregi pe micuțul care-i face viața mai frumoasa! Jonathan Rhys Meyers se afla in emisiune pentru a-și promova filmul Starul irlandez, care…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi "fericit" sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre favoritele turneului final din acest an, chiar daca este campioana…

- Starul japonez al patinajului artistic Yuzuru Hanyu, care si-a pastrat titlul olimpic la Jocurile de la PyeongChang in ciuda unor probleme la o glezna, a afirmat, marti, la revenirea in tara, ca este pregatit pentru "o noua provocare", o saritura cvintupla, informeaza AFP. Intampinat cu mare entuziasm,…

- Sharon Stone este din nou indragostita. Norocosul este Angelo Boffa, un italian mai mic cu 19 ani decat actrita. In preajma celor 60 de ani (ii va implini pe 10 martie) starul de la Hollywood nu si-a pierdut niciun pic din fascinatia pe care o afisa in ''Basic Instinct'', dimpotriva, astazi este si…

- Robert Lewandowski (29 de ani) a rupt contractul cu impresarul Cezary Kucharski, semand cu Pini Zahavi. Lewandoski (29 de ani) nu va mai fi reprezentat de Cezary Kucharski, impresarul lui din ultimii 10 ani. Starul polonez a semnat cu Pini Zahavi. Israelianul a caștigat lupta cu Mendes și Raiola, care…

- Celebra actrița Jennifer Lawrence, câștigatoare a premiului Oscarn, a anunțat ca renunța la actorie, cel puțin o perioada, pentru a se implica în campanii de stopare a mitei politice si de promovare a unor legi anticoruptie.Starul a spus ca ia o pauza de cel putin 12 luni…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania si citat de Agerpres. "Am facut o initiativa prin care…

- "Sylvester Stallone a murit! Actorul a fost gasit mort in locuinta sa din Los Angeles!", este știrea care a facut inconjurul internetului in aceasta dimineața. Informația potrivit careia celebrul actor ar fi murit de cancer de prostata a șocat intreaga lume. Totul, insa, a fost o farsa, despre…

- Actrita americana Sharon Stone, in varsta de 59 de ani, a dezvaluit ca in 2001 a suferit un accident vascular cerebral grav in urma caruia a ramas partial paralizata si a fost nevoita sa invete din nou sa mearga, sa vorbeasca si sa scrie.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca "folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar". Kelemen mai spune ca PNL "va trebui sa dea…

- Anul Nou Chinezesc 2018. Cele douasprezece semne ale Zodiacului chinezesc sunt: sobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, sarpele, calul, capra, maimuta, cocosul, cainele si mistretul. Apartenenta la o anumita zodie se stabileste, in Zodiacul chinezesc, in functie de anul nasterii, iar nu in functie…

- France Football dezvaluie ca in 2012, Cristiano Ronaldo era extrem de hotarat sa plece la PSG. Revista franceza scrie ca Ronaldo era extrem de suparat pe Florentino Perez, președintele lui Real. Starul portughez considera ca nu este apreciat pe masura valorii sale și ar fi transmis un mesaj catre un…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU s a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de 13 care se suprapune cu ziua de marti, se organizeaza "Ziua Informarii Preventive".Potrivit ISU Delta, evenimentul, care in acest an este organizat pe data de 13 februarie,…

- Dupa o perioada in care a lipsit din peisajul mediatic, Brad Pitt a fost surprins de paparazzi luni, in timp ce discuta cu un doi șoferi, in urma unui accident de mașina. Accidetul a fost unul minor, fara a se solda cu pagube materiale mari sau cu vreo leziune. Actorul in varsta de 54 de ani a fost…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari.

- Cu o experienta de peste 25 de ani, renumitul expert in comportamentul caninilor, Cesar Millan, va reveni la Bucuresti pe 1 aprilie la Sala Palatului in cadrul unui spectacol cu adevarat hipnotizant dupa showul sold out din 2017.

- Baschetbalistul Rasual Butler a murit intr-un groaznic accident de mașina. Starul NBA avea 38 de ani. Și-a pierdut viața și sotia sa Leah LaBelle.Fostul baschetbalist din NBA Rasual Butler a murit, miercuri, intr-un accident rutier.

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in varsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani). Doar ca barbatul sufera de Alzheimer, iar boala este atat de avansata incat a uitat ca e insurat.…

- Starul hollywoodian știe sa faca afaceri! Colecționar de mașini scumpe, Arnold Schwarzenegger a decis sa-și ia la revedere de la un bolid de lux din garajul sau. Cat a obținut in urma acestei tranzacții? Frumoasa suma de 2, 5 milioane de dolari! A cumparat acest bolid in 2015 Ce mașina i-a adus un asemenea…

- Leroy Sane, aripa lui Manchester City, are o grava leziune la ligamentele gleznei dupa tacklingul horror din Cupa și va lipsi trei luni. Jucatorul a fost victima lui Joe Bennett, jucatorul lui Cardiff City, in turul 4 al Cupei Angliei. "Protejați jucatorii!", le-a cerut Pep Guardiola arbitrilor. Duminica,…

- O tanara, de 18 ani, din Slatina, judetul Olt, a fost depistata conducand fara permis auto prin statiunea montana Ranca. Potrivit politiei, tanara nu figureaza cu permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule, iar au...

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Darth Vader din franciza cinematografica "Star Wars" i-a invins pe Joker, Hannibal Lecter si Voldemort si a fost desemnat cel mai popular personaj negativ din filme din toate timpurile, informeaza Press Association. Joker, personajul malefic din filmul "The Dark Knight", s-a clasat pe…

- Iulia Vantur a fost din nou intrebata despre relația cu starul bollywoodian Salman Khan, cel considerat iubitul ei. Iulia Vantur s-a stabilit de ceva vreme in India , țara amorezului sau, starul bollywoodian Salman Khan. In India, Iulia Vantur a lansat, de curand, un nou single – „Harjai” , unde ]l…

- Probleme in paradis? Cand ii era lumea mai draga, Salman Khan a lasat-o singura pe Iulia Vantur. Desi fosta prezentatoare de la Pro Tv se bucura de un succes colosal pe plan profesional, se pare ca relatia de dragoste a inceput sa cam scartaie. Starul de la Bollywood pare complet indiferent de reusitele…

- Starul filmului “Moonlight”, nominalizat la Oscar anul acesta, este destul de temator cu privire la decernari. In lumea lui Donald Trump un film ce are actori principali persoane de culoare s-ar putea sa piarda sanșele de caștig la Oscar. Jharrel Jerome a fost surprins la aeroportul din Salt Lake City…

- Starul adus cu 222 de milioane de euro de la FC Barcelona a dat emotii la ultimul meci. A disparut subit din lotul pentru meciul cu Nantes, asa ca Tatarusanu a ratat întâlnirea cu atacantul brazilian.

- Starul din ”Fifty Shades of Grey” nu se mai ferește! Traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Chris Martin, liderului trupei Coldplay, și totodata fostul soț și tatal copiilor actriței Gwyneth Paltrow. Din octombrie se zvonește ca sunt impreuna. Acum avem confirmarea! Dupa luni de speculații, iata…

- Alexis Sanchez (29 de ani) va fi, in proportie foarte mare, jucatorul lui Manchester City. Starul lui Arsenal s-a inteles deja cu echipa lui Guardiola asupra termenilor financiari, iar singura dilema e legata de momentul in care se va petrece mutarea. Conform reputatului urnalist…

- Daca multe staruri au aparut alaturi de parnerii lor de viața la cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur, Angelina Jolie și Sharon Stone au atras atenția la brațul tinerilor lor cavaleri. Cele doua dive au pașit pe covorul roșu la brațul baieților lor, insoțitori cum nu se poate mai potriviți pentru…

- Internationalul portughez Cristiano Ronaldo a inceput anul 2018 in tara sa natala, la Funchal, capitala arhipelagului Madeira, inconjurat de principalele trofee pe care le-a cucerit pe parcursul prestigioasei sale cariere, informeaza agentia EFE. Atacantul lui Real Madrid a petrecut noaptea…

- Noaptea dintre ani s-a lasat cu scandal pentru Radja Nainggolan. Starul belgian al lui AS Roma a facut un live pe contul sau de Instagram in care se vedea clar ca fuma și consuma bauturi alcoolice. Fanii romanilor au reacționat imediat și i-au reproșat jucatorului modul in care se distreaza, mai ales…

- Iustin Parvu, un cunoscut preot, a vorbit despre politicienii care se afiseaza public in preajma capilor bisericii, spunand ca in cazul acestora este vorba despare crestinism de ocazie. Parintele Iustin Parvu critica politicienii romani care aleg sa se afisze public in preajma capilor bisericii, la…

- REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT El Clasico 2017 Barcelona nu a pierdut niciun meci in acest sezon in La Liga, Liga Campionilor si Cupa Regelui. Totusi, are doua infrangeri, ambele venite in Supercupa Spaniei cu Real Madrid. A fost atunci 3-1 pe Camp…

- Un sofer, de 46 de ani, din comuna gorjeana Matasari, a ramas fara telefonul mobil dupa ce in aceasta dimineata a luat un barbat, la ocazie, pentru a-l transporta in alta localitate. Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului ...

- Ed Sheeran marcheaza luna acesta doi ani de cand a renuntat la a mai folosi un telefon mobil. Starul a luat aceasta decizie in decembrie 2015, noteaza contactmusic.com. Cantaretul in varsta de 26 de ani a scris pe 13 decembrie 2015, pe Instagram, ca va lua o pauza de la telefon, e-mail si social media,…