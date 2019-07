Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Sharon Stone spune ca a avut nevoie de sapte ani de recuperare dupa un accident cerebral suferit in 2001 si ca, in tot acel timp, Hollywood-ul a tratat-o "brutal de urat", potrivit The Guardian, scrie Mediafax.Sharon Stone a facut declaratia saptamana aceasta, pe cand se…

- Sotia lui Vinnie Jones a murit de cancer. Tanya avea 53 de ani si se lupta de 6 ani cu boala nemiloasa, scrie ciao.ro. Aceasta a murit inconjurata de familie, in resedinta pe care actorul o are in Los Angeles, informeaza The Sun. „La ora 8.46 AM, sotia lui Vinnie Jones, Tanya Jones, a incetat…

- Statuia, care reproduce o scena celebra extrasa din filmul 'The Seven Year Itch' (1955), decora partea superioara a unui mic chiosc situat la un capat al celebrei alei Walk Of Fame din Hollywood, un obiectiv turistic extrem de popular. Potrivit autoritatilor, un martor a vazut un barbat care…

- Actorul Robert Downey Jr. și-a prezentat noua sa organizație care trebuie sa salveze planeta in zece ani, folosind tehnologii avansate. Starul de la Hollywood a anuntat, marti seara, la conferinta „Re:Mars” a Amazon, ca pune bazele unei organizatii care va folosi tehnologii avansate pentru protejarea…

- Ceea ce la inceput parea doar o speculație, iata ca TMZ a demonstrat ca totul e adevarat: Britney Spears se lupta sa iasa de sub curatela tatalui ei. Cantareața a declarat in fața judecatorului, intr-o audiere care a avut loc la Curtea Superioara din Los Angeles, ca Jamie Spears ar fi internat-o cu…

- In ediția de astazi a emisiunii „Star Magazine”, Oana Zavoranu a venit ca invitat special și a povestit despre cateva lucruri inedite legate de Razvan Ciobanu. Vedeta a marturisit ca de multe ori regretatul designer a sunat-o, pentru ca avea nevoie de ajutor.

- Un preot din Buzau - comuna Sageata, sat Dambroca, ajuns in SUA (Holywood - Los Angeles) inca de pe vremea lui Ceausescu, a fost consultantul spiritual al regizorului Mel Gibson la cel mai bun film legat de Patimile lui Iisus Hristos - "The Passion of the Christ" (2004). "Pe parintele Constantin Alecse…