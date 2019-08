Shaorma presată cu picioarele și carne cu fire de păr Este pacat ca unii angajati ai shaormeriilor isi bat joc in etapa de preparare si nu le pasa de sila si scarba pe care o pot provoca oamenilor din jur care ar putea vedea imagini precum cea din acest articol. Pentru a presa mai bine carnea, cei trei „shaormari” din imagine au decis ca unul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In nici 10 minute de la emiterea unei avertizari COD PORTOCALIU valabil pentru Maramureș, prefectura a revenit și a transmis o avertizare COD ROȘU valabila de la : 28-05-2019 ora 16:40 pana la : 28-05-2019 ora 17:20 In zona : Județul Maramures: Baia Mare, Baia Sprie, Tauții-Magherauș; Se vor semnala…

- O caprioara a fost sfașiata de cainii fara stapani. Scenele terifiante au avut loc azi la Copalnic Manaștur și au fost facute publice de catre un locuitor al zonei foarte revoltat de cele petrecute. „Priviți ce se intampla cand nu va țineți cainii legați, sau cand acei caini de la stana nu au pus jujeu…

- Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al DNA și candidat pentru funcția de procuror-șef european, a votat dupa ora 8:00, in Capitala. Ea a luat cele trei buletine de vot. „De cand am implinit 18 ani, de fiecare data am venit sa votez”, a spus Kovesi, pentru Digi24. „Am venit sa votez pentru justiție…

- In ultima zi de campanie electorala, liderul PSD Maramureș a postat o declarație pe pagina personala de Facebook, un text care ar trebui sa dea multora de gandit. Președintele social-democraților, cei care au singurul candidat eligibil din Maramureș pe listele de candidați pentru Parlamentul European,…

- Sub deviza ”O familie, o casa!”, Guvernul pregatește un nou program, care ofera posibilitatea achiziționarii unei locuințe confortabile in condiții avantajoase: – Statul garanteaza 80% din valoarea creditului, consistent mai mult decat in programul Prima Casa. – Limita maxima a creditului este 570.000…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, peste 34.300 pachete cu țigari, in valoare de peste 400.000 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Pentru oprirea contrabandiștilor…

- In perioada 18–20 mai, polițiștii din Tauții Magherauș au fost prezenți in trafic pentru prevenirea evenimentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool. In timpul acțiunilor aceștia au oprit pentru verificari 30 de autovehicule, au ridicat in vederea suspendarii un certificat de inmatriculare…

- Patru barbati, condamnati la executarea unor pedepse privative de libertate, au fost incarcerati la sfarsitul saptamanii trecute de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina si depusi in penitenciar. Pe numele celor patru barbati, toti domiciliati in Petrova, Judecatoria Gurahont, judetul Arad, a…