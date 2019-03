Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Shannen Doherty, star al serialului TV "Beverly Hills 90210", a fost acuzata de frauda de o companie de asigurari din SUA, care a si dat-o in judecata, potrivit voici.fr, scrie Mediafax.Actrița in varsta de 47 de ani, rezidenta in Los Angeles, susține ca locuința sa a fost…

- La doar cateva zile dupa ce Luke Perry a incetat din viața, un alt actor ce a jucat in serialul „Beverly Hills 90210” a murit. Este vorba despre Jed Allan, cel care l-a interpretat pe Rush Sanders, tatal lui Steve. Potrivit unui anunț facut de fiul sau, actorul a decedat in somn, in locuința sa din…

- Actorul american Jed Allan, star al producției de succes "Beverly Hills, 90210" și o legenda a serialelor TV, a murit la varsta de 84 de ani, in somn, in locuința sa din Palm Desert, California, a anunțat fiul acestuia, potrivit tmz.com, conform Mediafax.Rick Brown a publicat vestea trista,…

- Moartea actorului Luke Perry, cunoscut pentru rolul lui Dylan McKay din serialul „Beverly Hills 90210”, i-a șocat pe toți. Printre cei mai afectați sunt și foștii colegi de platou, precum Shannen Doherty, care a jucat-o pe Brenda.

- Un accident vascular cerebral major i-a fost fatal actorului Luke Perry, cunoscut pentru rolul lui Dylan din ”Beverly Hills 90210”. Saptamana trecuta, actorului i s-a facut rau in casa lui din Sherman Oaks, California, iar familia a chemat paramedicii. Luke Perry a fost transportat la spital in stare…

- Reprezentantii lui Perry au confirmat pentru Variety ca starul din serialul "Beverly Hills, 90210" este "in prezent sub observatie la spital". Paramedicii au raspuns unui apel cu privire la un atac cerebral la locuinta lui Perry din Los Angeles, joi dimineata, a scris TMZ. Actorul in varsta de 52 de…

- Actorul Luke Perry a fost spitalizat in urma unui acceident vascular cerebral, potrivit site-ului TMZ, citat de Variety potrivit news.ro.Reprezentantii lui Perry au confirmat pentru Variety ca starul din serialul "Beverly Hills, 90210" este "in prezent sub observatie la spital". Paramedicii…

- Cartonasul a fost cumparat cu 2 dolari de Dale Ball, din California, dintr-un magazin de obiecte sportive de colectie din statul Nevada. Pretul normal era de 8 dolari, dar in ziua respectiva fusese aplicat un discount masiv. Proprietarul magazinului nu a realizat ca era, cel mai probabil, vorba…