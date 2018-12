Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile producatorilor auto au crescut marti in urma unui raport conform caruia China ar putea reduce tarifele vamale la masinile fabricate in SUA, o masura previzionata de presedintele Donald Trump dupa intalnirea din Argentina cu omologul sau chinez, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Autoritatile…

- Livrarile pe cea mai mare piata din lume au scazut cu 13,9% in noiembrie, la 2,55 milioane de vehicule, a cincea luna de declin consecutiv, a anuntat marti Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM).Declinul din noiembrie vine dupa o scadere de aproape 12% in fiecare din precedentele…

- Vanzarile auto pe piata chineza au inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ declin din ultimii peste sase ani, sporind temerile unei contractii in 2018, pentru prima data in ultimele decenii, pe fondul incetinirii economiei si al ingrijorarilor legate de impactul razboiului comercial dintre…

- Vanzarile de automobile electrice (complet si hibride plug-in) s-au majorat cu 150% in primele zece luni din 2018 fata de aceeasi perioada a anului trecut si au ajuns la 740 de unitati in perioada ianuarie-octombrie 2018 si o cota de piata de 2,7%, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, si-a anuntat luni intentia de a reduce tarifele la importuri si de a continua deschiderea pietei chineze, informeaza Reuters. Xi a promis masurile respective la deschiderea primei expozitii internationale pentru importurile in China, care are loc saptamana aceasta la…

- Pana in 2021, vor putea fi construite baterii de 60 de kilowati-ora pentru mai mult de 10 milioane de autoturisme, potrivit datelor furnizate de Bloomberg NEF. Cele mai multe vor fi furnizate de tari precum China, Thailanda, Germania si Polonia, care folosesc energie electrica din surse neregenerabile,…

- Renault va introduce versiuni hibride la cele mai bine vandute modele ale sale, a anuntat producatorul auto francez. Producatorii auto se grabesc sa lanseze modele complet electrice si plug-in hibride pentru a indeplini cerintele europene mai stricte privind emisiile si pentru a evita amenzile…