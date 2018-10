Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, al doilea favorit, s-a calificat joi, fara probleme, in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Shanghai, dotat cu castiguri in valoare de 7.086.700 dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-4, 6-0, de italianul Marco Cecchinato. Djokovic…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat in optimile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 5.669.360 dolari, invingandu-l in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-1 pe francezul Adrian Mannarino. Djokovic, fostul lider al…

- Ploaia care a afectat programul meciurilor de la Rogers Cup a facut ca Simona sa ajunga sa joace doua meciuri intr-o zi. Din fericire, se poate spune ca pentru romanca aflata in varful clasamentului mondial bucuria unei duble reusite a parut sa puna pe locul secund efortul urias depus pe teren, cu doar…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Rogers Cup, dupa ce a invins-o, vineri, pe americanca Venus Williams, locul 14 WTA, cu scorul de 6-2, 6-2. Romanca s-a calificat lejer in sferturile de finala, dupa un sec 6-2, 6-2, in 72 de minute. Partida a fost intrerupta de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a invins-o in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe americanca Venus Williams, joi intr-o partida din optimile de finala ale turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari. Halep (26 ani), numarul unu mondial, a infruntat-o pe cea mai…

- Simona Halep s a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Montreal dupa doua victorii intr o singura zi.Daca meciul cu Anastasia Pavlyuchenkova s a incheiat dupa mai bine de trei ore cu scorul 7 6, 4 6, 7 5, sportiva din Constanta a avut parte de o victorie mai facila cu Venus Williams…

- Mihaela Buzarnescu, numarul 20 mondial, s a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal dupa ce a invins o in doua seturi, 6 2, 7 5, pe chinezoaica Qiang Wang. Buzarnescu si a asigurat un cec de 14.860 dolari si 60 de puncte WTA, iar in meciul urmator o va avea ca adversara pe ucraineanca…

- Jucatorea letona Anastasija Sevastova, favorita numarul 1 a turneului de tenis BRD Bucharest Open, a invins-o, miercuri seara, pe olandeza Arantxa Rus cu scorul de 6-1, 7-5 si s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei gazduite in aceste zile de Arenele BNR din Capitala. Aceasta a fost prima…