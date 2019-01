Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai bune interpretari și producții din industria cinematografica și de televiziune au fost premiate noaptea trecuta la Beverly Hills, in California! Cel mai laudat personaj al serii a fost Rami Malek, actorul care i-a dat viața lui Freddie Mercury in pelicula ”Bohemian Rhapsody”. Așa cum se așteptau…

- Primele premii ale anului din cinematografia americana sunt aici. Rami Malek este caștigatorul celui mai bun actor intr-un rol principal, in timp ce Lady Gaga și al sau Shallow au luat titlul de „Cel mai bun cantec original”. Lista completa a caștigatorilor la categoria cinematografie e aici: Cel…

- Cea de-a 76-a ediție a Globurilor de Aur și-a desemnat caștigatorii, duminica noapte, la Beverly Hilton din Los Angeles. Distribuția filmului "Green Book" a plecat acasa cu cele mai multe premii - trei, in timp ce pelicula Bohemian Rhapsody a caștigat premiul cel mare - "cel mai bun film - drama". Pelicula…

- Globurile de Aur 2019 au venit cu o surpriza. In ciuda predicțiilor ca filmul „A Star Is Born” al lui Bradley Cooper, in care actorul, regizor și scenarist, face pereche cu Lady Gaga, ar fi marele favorit, pelicula a plecat acasa doar cu premiul pentru cel mai bun cantec („Shallow”). In schimb, Rami…

- Lady Gaga a susținut un concert, pe 28 decembrie, la Park Theater din Las Vegas, SUA. Ea a interpretat pentru prima oara in fața publicului melodia „Shallow”. Piesa care apare pe coloana sonora a filmului „A Star Is Born” și pe care Lady Gaga o interpreteaza alaturi de actorul Bradley Cooper, a emoționat-o…

- Lungmetrajul „Roma” al lui Alfonso Cuaron, documentarul „RBG” si piesa „Shallow”, cantata de Lady Gaga si Bradley Cooper, au fost incluse pe listele scurte pentru nominalizari la noua categorii ale premiilor Academiei Americane de Film, anuntate luni seara, scrie news.ro.AMPAS a anuntat listele…

- Andra a interpretat piesa „Shallow” alaturi de Madalina Coca și Renate Grad, doua dintre concurentele sale. Melodia este cunoscuta din filmul „A Star Is Born” și poarta semnaturile cunoscuților artiști Lady Gaga și Bradley Cooper. Daca in trecut Tudor Chirila a avut comentarii dure la adresa Andrei,…

- Coloana sonora „A Star Is Born”, inregistrata de Lady Gaga si Bradley Cooper, s-a clasat pe primul loc in topul britanic al albumelor, iar cantareata americana si actorul conduc si in clasamentul single-urilor, cu „Shallow”, informeaza news.ro.Este pentru a treia oara cand interpreta reuseste…