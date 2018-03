Shakira şi Pique i-au lăsat un bacşiş uriaş unui bucătar: „Distrează-te şi cumpără-ţi ceva” Shakira și Pique și-au petrecut vacanța in Ibiza, alaturi de cei doi copii ai lor. Celebrul cuplu a angajat un bucatar personal, care a fost platit cu 20.000 de euro pentru o saptamana. Informația a fost publicata la un post de radio argentinian, de un jurnalist care a precizat ca este prieten cu respectivul "chef". „Am un prieten care locuiește in Ibiza și a fost angajat de Shakira și Pique sa le fie bucatar pentru o saptamana. Cuplul a fost incantat de cum a gatit, de cum le-a preparat micul dejul și l-au tratat foarte bine. Cand s-a terminat vacanța, i-au spus… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Shakira si Pique au fost împreuna cu cei doi copii în Ibiza și au angajat un bucatar personal. La final, acesta a primit un bacsis de 20.000 de euro pentru o saptamâna. Informatia a fost dezvaluita de un jurnalist la un post de radio argentinian,…

- Shakira si Pique au petrecut cateva zile in Ibiza, impreuna cu cei doi copii ai lor, Milan si Sasha. Cuplul a angajat un bucatar personal, iar acesta s-a ales la final cu un bacsis de 20.000 de euro pentru o saptamana. Informatia a fost dezvaluita de un jurnalist la un post de radio argentinian, care…

- Shakira și Pique și-au petrecut vacanța in Ibiza, alaturi de cei doi copii ai lor, Milan (5 ani) și Sasha (3 ani). Celebrul cuplu a angajat un bucatar personal, pentru o saptamana, care a fost rasplatit cu un bacșiș de 20.000 de euro.

- Volkswagen a anunțat oficial ca va scoate din producție Beetle, unul dintre cele mai cunoscute modele ale producatorului german, dupa cateva incercari de resuscitare, scrie Autocar. Informația a fost confirmată de directorul de cercetare și dezvoltare din cadrul VW, Frank Welsch, care…

- Implicata intr-un scandal de evaziune fiscala, cantareața columbiana a fost obligata sa restituie banii datorați statului spaniol. Conform presei straine, risca pana la 2 ani inchisoare daca nu ar fi inapoiat milioanele de dolari datorate statului, așa ca Shakira a ales calea cea mai simpla. In varsta…

- Un britanic a fost acuzat ca și-a ucis soția la cateva luni dupa ce femeia a disparut in mod misterios in timpul unei calatorii cu barca pe care cuplul a facut-o in luna de miere, in Caraibe. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a arestat, marți, pe Lewis Bennett, sub suspiciunea de omucidere de…

- S-a zvonit ca s-au desparțit, tabloidele au scris neincetat și s-au intrecut in exclusivitați, insa niciunul nu a confirmat zvonul care circula de zile bune. Ba mai mult, Pique a ținut sa le de-a peste nas celor care vorbesc in stanga și in drepta.

- Sotia lui Leo Messi, Antonella Roccuzzo, a vorbit cu ziaristii din Spania despre relatia de dragoste dintre Shakira si Pique, scrie realitatea.net.Daca anul trecut s-a zvonit ca jucatprul si cantareata ar urma sa se desparta, se pare ca problemele dintre cei doi s-au rezolvat.

- Știm, deja, ca este foate simplu sa preparam tiramisu. Dar parca vrem ceva, un alt plus de gustde Se aproapie vara, iara acesta este un sezon in care preferam deserturile ușoare, racoroase. Iar aceasta gustare dulce este peeeerfecta pentru o zi calduroasa! Dați delete catorva rețete, din mintea voastra,…

- Celebrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele sale, conform dailymail.co.uk.Potrivit publicatiei britanice, vedeta…

- Reteaua de restaurante fondata de celebrul bucatar britanic Jamie Oliver are datorii de peste 125 de milioane de dolari. Oliver a fost nevoit sa inchida 13 localuri din Regatul Unit si sa concedieze 450 de angajati.

- Un barbat din Marea Britanie s-a trezit cu o statuie a Fecioarei Maria in propria gradina și a ramas fara cuvinte. A crezut ca era vorba despre o minune și a inceput sa povesteasca tuturor despre experiența incredibila pe care a trait-o. Informația a ajuns și in presa locala și nimanui…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Administratia Prezidentiala a precizat pentru Romania TV ca seful statului se afla in perioada 3-10 februarie intr-o vizita privata in Germania si in Regatul Spaniei. De altfel, in urma cu cateva zile au aparut imagini cu cuplul prezidential la cumparaturi prin Munchen. Citeste si: Carmen…

- Astazi este ziua de naștere a celebrei cantarețe Shakira! Așa ca noi o aniversam astazi aducindu-ne aminte de istoria cariei ei. De atunci, au cam trecut vreo 15 ani de cand este Regina Muzicii Pop Latino. De cand a lansat albumul „Laundry Service”, artista a devenit celebra in toata lumea. De atunci,…

- Victor Ponta a dat vina pe Liviu Dragnea, pe care l-a atacat spunand ca a inceput deja sa resimta efectele inflației, atacandu-l astfel pe Liviu Dragnea, cel considerat a fi de fapt conducatorul guvernelor PSD-ALDE.Victor Ponta a vorbit in contextul situației economice dificile despre numirea…

- Timisorenii au tendinta sa faca cel putin doua concedii pe an, iar suma investita pentru o asemenea deplasare de placere e in medie 1.450 de euro, arata datele uneia dintre cele mai mari agentii turistice din lume, prezenta si pe piata romaneasca.

- Ministerul Finantelor a anuntat joi ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, in contextul unei situatii de criza, informeaza news.ro.Vicepresedintele PNL Florin Citu a anuntat joi ca ministerul se pregateste…

- O familie din nordul Bucureștiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanța, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei și de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel național, potrivit unui studiu realizat de agenția de tursim TUI TravelCenter. Cea…

- Shakira este acuzata de autoritatile spaniole de evaziune fiscala cu pagube de zeci de milioane de euro. Fiscul spaniol a cerut Parchetului sa o dea in judecata pe cantareata columbiana. In 2015, Shakira, care este casatorita cu fotbalistul Pique, si-a declarat domiciliul fiscal in Spania. Autoritațile…

- De la o copila crescuta la un moment dat in orfelinat, a ajuns o diva adorata de milioane de fani. Vorbim despre Shakira, care poate reprezenta un exemplu de viata pentru noi toti. Desi a fost lasata printre straini de tatal sau, s-a ridicat si a mers mai departe. Si-a construit cariera de una singura,…

- Pornit exclusiv din dorinta lui Gigi Becali, transferul lui Valerica Gaman la FCSB e foarte aproape de a se rezolva. Patronul ros-albastrilor a anuntat ieri ca e ca si facut. Gaman are pe masa propunerea Stelei, care suna extrem de tentant. 200.000 de euro prima de instalare si un salariu lunar de 20.000…

- Celebrul producator din Modena are in calcul fabricarea unui automobil de acest gen, a anuntat Sergio Marchionne, directorul general al companiei. Informatia vine in contextul unei deteriorari a imaginii Tesla, mai ales dupa ce firma patronata de miliardarul Elon Musk nu a reusit sa rezolve problemele…

- Nu doar ca a venit acasa cu un logodnic, ci si cu un nou prieten. Iata despre ce este vorba. Vacanta prelungita a Roxanei Ciuhulescu in Thailanda a fost una dintre cele mai mari aventuri ale vietii ei. Nu doar ca a explorat cele mai frumoase locuri din Asia, unde isi dorea de mult sa ajunga, dar a inceput…

- Anul 2017 nu a fost unul usor pentru Shakira. Zvonurile conform carora s-ar fi despartit de Pique s-au inmultit de la luna la luna, iar vedeta nu a facut nimic pentru a le infirma. Pique a fost cel care le-a pus capat recent, postand o fotografie cu Shakira pe retelele de socializare.

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- La scurt timp dupa ce Shakira a anuntat ca isi anuleaza turneul pentru 2018 din cauza problemelor de sanatate, oamenii s-au speriat cumplit. Cunoscuta artista a vrut sa isi linisteasca fanii si s-a fotografiat cu Pique, apoi au postat imaginea pe retelele de socializare.

- Alina Eremia a ales sa inceapa anul cu o binemeritata vacanța intr-o locație exotica. Artista și-a facut bagajul și a plecat in Thailanda. Chiar daca se afla la mii de kilometri departare, Alina nu-și uita fanii și ține legatura constant cu aceștia prin intermediul rețelelor de socializare, impartașind…

- Doi soti moldoveni, rezidenti in Italia, l-au dat in judecata pe cunoscutul motociclist italian Valentino Rossi. Cuplul a muncit timp de 10 ani ca ingrijitori ai vilei sportivului din comuna Tavullia, provincia Pesaro, si dupa ce au fost concediati in 2016 abia recent au decis sa apeleze in instanta.…

- Dupa ce a facut „pasul cel mare” si si-a dus aleasa inimii in fata ofiterului Starii Civile, Cristian Daminuta, unul dintre cei mai rasfatati sportivi de pe scena fotbalistica de la noi din tara, vrea sa organizeze o nunta ca-n filme. Spynews.ro a aflat suma colosala pe care fostul jucator de la Inter…

- Delia, jurata „X Factor”, are parte de provocari in vacanta! Chiar daca e departe de casa, vedeta tine la silueta sa si vrea sa se mentina in forma, mai ales ca deliciile de care are parte acolo o dau pe spate.

- Adina Butar formeaza un cuplu cu Markus Schulz de 5 ani. Celebrul DJ i-a pregatit surpriza vieții ei in Los Angeles, chiar pe scena, in noaptea de Revelion, in timpul unui show. Alaturi de mii de fani, Schulz a stat in genunchi in fața iubitei și i-a oferit un inel de logodna. Nunta va avea loc in 2019,…

- Focoasa blonda a intrat in lumea showbiz-ului in anul 2011, cand a primit un rol secundar in reality-telenovela „Iubiri secrete”, dupa asta au urmat și alte roluri in diferite emisiuni difuzate de posturi naționale de televiziune. Luisa Purdescu, caci despre ea este vorba, a cam intrat intr-un…

- Contribuțiile sociale au trecut de la angajatori la angajați incepand cu 1 ianuarie 2018. Concomitent, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru salariați, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor. Noul an a adus mai multe modificari legislative care vizeaza atat populația,…

- Mirela Vaida petrece o vacanta de vis in Austria alaturi de familia ei. Prezentatoarea TV s-a pozat in bratele sotului ei, acesta fiind pe schiuri. Vaida traieste momente minunate alaturi de familia ei, la altitudine.

- Mirela Vaida se bucura de momentele petrecute cu familia in vacanta din Austria. Aerul curat, peisajele incredibile, zapada alba si dragostea familiei sunt tot ceea ce vedeta are nevoie pentru a se relaxa.

- Emmanuel si Brigitte Macron au surprins turistii, luni, cind au aparut la schi in statiunea La Mongie, in Pirinei. Cei doi petrec citeva zile de vacanta in La Mongie, la schi, noteaza The Times. Cuplul prezidential a fost fotografiat pe pirtie, apoi luind prinzul la un restaurant aflat la peste 2000…

- Cel mai scump fotbalist din lume, brazilianul Neymar Junior, se distreaza de minune in vacanta de Craciun. Fotbalistul lui Paris Saint-Germain a fost protagonistul unui moment ce a devenit imediat viral pe rețelele de socializare.

- Daca nu ai pregatit inca bunatatile pentru masa de Craciun, Gabi Godeanu, cel supranumit "Casanova" de la MasterChef, te invata cum sa faci rapid cateva mancaruri devenite deja traditionale pentru romani in aceasta zi speciala. Meniul pe care il pregatesti in Ajun este unul simplu, dar cu care nu vei…

- Vineri, elevii si prescolarii intra in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie…

- Celebrul chirurg Mihai Lucan si fiul acestuia au fost retinuti de procurorii DIICOT, care vor cere judecatorilor sa incuviinteze arestarea celor doi. Audierile, care incepusera de dimineata, s-au mai prelungit o ora, dupa ce fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj i-au cazut 5.000 de euro…

- Angajații din sectorul public vor avea libere zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2017, potrivit unui proiect pregatit de Guvernul Tudose. Potrivit documentului, pentru zilele stabilite ca libere, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 6, 13 și 20 ianuarie…

- Zilele de 27, 28 si 29 decembrie 2017 vor fi libere pentru angajatii din sectorul public, insa acestea vor fi recuperate. Astfel, potrivit unui proiect pregatit de Guvernul Tudose, pentru zilele stabilite ca libere bugetarii isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 6, 13…

- Angajații din sectorul public vor avea libere zilele de 27, 28 și 29 decembrie 2017, potrivit unui proiect pregatit de Guvernul Tudose.Potrivit documentului, pentru zilele stabilite ca libere, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 6, 13…

- Dupa zvonurile aparute in toate publicatiile din afara cum ca cei doi s-ar fi despartit si o cearta destul de urata intr-un restaurant celebru din Barcelona, Shakira si Pique au fost surprinsi, din nou, intr-o ipostaza cel putin ciudata

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a sustinut, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca Black Cube nu ar fi venit in Romania, daca nu ar fi avut un foarte clar aviz formal din partea unei institutii a statului roman. Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce…

- Turcii l-au intrebat pe Sumudica despre Gigi Becali. Finantatorul de la FCSB l-a avertizat pe antrenorul lui Kayerispor ca "turcii sunt nebuni", iar aceasta declaratie a ajuns la urechile jurnalistilor din "Tara Semilunie". Sumudica a recunoscut discutia avuta cu Becali si le-a povestit turcilor…

- In ultima vreme, presa din Spania a scos la iveala un "pact secret" intre Shakira si Pique, care si-ar fi impartit proprietatile inca de la inceputul relatiei, apoi s-au certat in public, de fata cu copiii lor, iar la scurt timp fotbalistul a fost surprins petrecand in club pana dimineata, in compania…