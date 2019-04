Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona e din nou campioana a Spaniei. Catalanii s-au impus in meciul cu Levante, 1-0, și au caștigat al doilea titlu consecutiv. Cu 3 etape inainte de finalul campionatului, Barcelona are 83 de puncte cu 9 peste Atletico Madrid. Catalanii au avantajul meciurilor directe, 1-1 și 2-0. Astfel, echipa…

- Starul argentinian Lionel Messi a reusit un hat-trick pentru FC Barcelona in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-1, in fata formatiei Betis Sevilla, duminica seara, in cadrul etapei a 28-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Messi a punctat in minutele 18, 45+2 si 85, celelalte…

- Soția lui Messi, Antonella Rocuzzo, impreuna cu Sofia Balbi, partenera de viața a lui Luis Suarez, se pregatesc sa inchida magazinul de incalțaminte, pe care l-au deschis in urma cu doi ani in Barcelona., potrivit mediafax.Acestea au inceput o colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți producatori…

- Starul muzicii pop Shakira, care a fost pusa sub acuzare pentru frauda fiscala in Spania, datorand statului peste 14,5 milioane de euro, a fost convocata la un tribunal din Barcelona pe 12 iunie, potrivit Le Figaro preluat de mediafax. Tribunalul superior din Catalonia, regiune din nord-estul…

- Cantareata columbiana Shakira a fost convocata pentru data de 12 iunie de un judecator al unui tribunal de la periferia orasului Barcelona pentru o prezumtiva frauda fiscala estimata la aproximativ 14,5 milioane de euro, au anuntat marti surse din justitia spaniola, citate de AFP. Tribunalul…

- BARCELONA - REAL MADRID // Barcelona - Real Madrid, șocul semifinalelor Cupei Spaniei, se joaca miercuri, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. live miercuri, de la 22:00 » Barcelona - Real Madrid Urmarește meciul liveTEXT update…