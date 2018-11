Stiri pe aceeasi tema

- Concertul ținut de Shakira, sambata noapte, in Bogota, Colombia, va ramane pentru totdeauna in memoria fanilor. Artista de 41 de ani a fost filmata plangand pe scena din Simon Bolivar Park. „Te iubesc, Columbia, mulțumesc! Intotdeauna imi voi aminti de acest moment”, le-a spus Shakira celor prezenți…

- Celebra cantareața Shakira a plans in hohote la finalul ultimului concert din turneul ei mondial, „El Dorada World Tour“, care a avut loc in Bogota, capitala Columbiei, țara in care s-a nascut artista.

- Cantareata columbiana Shakira (41 de ani) a inceput sa planga la finalul turneului ei din jurul lumii, "El Dorada World Tour", aflandu-se pe scena din Bogota, capitala Columbiei, locul in care s-a nascut artista.

- Emil Sandoi, antrenorul lui FC Argeș, a aflat de decesul lui Ilie Balaci chiar in timpul partidei din Liga a 2-a contra celor de la Farul Constanța. Tehnicianul argeșenilor in varsta de 53 de ani a fost surprins de camerele celor de la TV Telekom Sport, izbucnind in plans pe banca de rezerve la auzul…

- Will Smith este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar cei mai infocați fani ai lui sunt soția și cei doi copii. Jada Pinkett Smith are o emisiune online, numita “Red Table Talk”, iar recent invitatii ei au fost sotul Will Smith si cei doi copii, potrivit Daily Mail. Emisiunea s-a…

- Francesca Tuzzolino, o tanara vesela, cu un ras molipsitor, a reusit sa ii lase muti pe juratii de la X Factor. Dupa ce a adus bucuria in platou, prin firea ei glumeata, a plans de emotie pe scena.

- Oana Lis și-a emoționat pana la lacrimi fanii astazi, dupa ce a postat pe o rețea de socializare o imagine care iți da fiori. Fotografia facuta intr-un salon de oncologie are și un mesaj scris, care i-a facut pe toți sa-și analizeze viața. Gestul soției lui Viorel Lis vine dupa ce in ultimul timp, aceasta…