Shakira, însărcinată a treia oară? Imaginile care i-au pus pe toți pe jar Cantareața columbiana a starnit mare valva cu cea mai recenta apariția a sa. In timpul unei plimbari cu partenerul de viața, Gerard Pique, și cei doi copii ai lor, aceasta a afișat o burtica ca de gravida, ceea ce a dat loc speculațiilor conform carora ar aștepta al treilea copil. Shakira a fost fotografiata in timpul unei plimbari prin barcelona, alaturi de partenerul ei de viața, fotbalistul spaniol Gerard Pique, și de cei doi baieți ai lor, Milan și Sasha. Silueta cantareței columbiene a fost cea care a atras imediat atenția. Acesta a afișat o burtica suspecta, care a dat loc zvonurilor cum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

