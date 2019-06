Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta columbiana Shakira a aparut joi in fata unui judecator din nord-estul Spaniei, tara in care justitia o suspecteaza ca nu a platit impozite in valoare de 14,5 milioane de euro intre 2012 si 2014, informeaza AFP. Cantareata de 42 de ani a fost chemata pentru un rechizitoriu la tribunalul din Esplugues…

- Fotbalistul brazilian Adriano Correia Claro, acum la final de contract cu Besiktas, a fost condamnat la 14 luni de inchisoare cu suspendare pentru frauda fiscala in Spania, informeaza presa spaniola, citata de lequipe.fr.

- Convocarea starului columbian Shakira de catre un judecator spaniol pentru o prezumtiva frauda fiscala, programata pentru 12 iunie, a fost devansata pentru joi, 6 iunie, au informat luni autoritatile judiciare, citate de AFP. Audierea este programata pentru ora locala 10:00 (08.00 GMT),…

- Perchezitii de amploare au fost efectuate miercuri in mai multe orase din Germania, procurorii suspectand mai multe persoane instarite ca si-au ascuns banii in companii offshore cu ajutorul unei foste divizii a Deutsche Bank, transmite AFP.

- Diego Costa, atacantul echipei de fotbal Atletico Madrid, este suspectat de frauda de fiscul spaniol, care "ii solicita 1,1 milioane de euro", a afirmat miercuri ziarul El Mundo, citat de AFP. Astfel, dupa Neymar, Cristiano Ronaldo si Messi, a venit randul atacantului spaniol de origine…

- Barcelona, Liverpool și Juventus au pus ochii pe Matthijs de Ligt. Chiar daca presa internaționala scrie ca fundașul lui Ajax Amsterdam este aproape de campioana Spaniei, jucatorul de 19 ani "a facut lumina" in ceea ce privește situația lui actuala potrivit mediafax. "Voi vorbi despre ce am…

- Cristiano Ronaldo, atacantul portughez de 34 de ani de la Juventus, s-a intors la Madrid pentru a inaugura o afacere. Cristiano Ronaldo este partener la o clinica de transplant de par, deținand 50% din acțiuni. Cristiano Ronaldo, care la inagurare a venit impreuna cu iubita sa, Georgina, a vorbit despre…