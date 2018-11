Columbia trebuie sa investeasca mai mult in educatie pentru a avea pace, a declarat cantareata Shakira vineri, in timpul unei vizite in tara ei natala, unde artista isi va incheia sambata seara turneul mondial "El Dorado". Ea a participat vineri si la doua ceremonii, organizate pentru a marca debutul lucrarilor ce vizeaza construirea a doua scoli cu ajutorul fundatiei sale de caritate, informeaza Reuters. Cantareata a fost prezenta la doua ceremonii organizate in Cartagena si in orasul ei natal, Barranquilla, pe locurile in care vor fi construite doua scoli. Vedeta columbiana s-a semnat pe pietrele…